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Новости > Священник УПЦ рассказал, как новомученики просвещали людей в начале ХХ века

Священник УПЦ рассказал, как новомученики просвещали людей в начале ХХ века

Александра Кудрявцева
31.01.22 14:40
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Священник УПЦ рассказал, как новомученики просвещали людей в начале ХХ века
Главное: Святые интуитивно закладывали духовную основу будущего Церкви, питали духовным знанием верующих.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал священник Андрей Гавриленко.
 
«Большая часть новомучеников были преподавателями Закона Божия в школах. Прославленный запорожский новомученик священник Михаил Шафанов преподавал Закон Божий в земском училище и церковно-приходской школе, одновременно исполняя обязанности ее заведующего. Сохранились проповеди священномученика Владимира (Богоявленского), священномученика Иоанна Восторгова и других святых в учебных заведениях всех классов. Церковь капитально трудилась. Однако, на огромную страну мало было этих самоотверженных святых, слишком глубоко народ отступил от веры», — сказал священник.
 
Отец Андрей рассказал, что многие новомученики-архиереи ратовали за беседы с народом после общих молебнов или акафистов.
 
«Священномученик Владимир (Богоявленский) первыми указами во всех управляемых им епархиях издавал именно постановления о беседах с народом. На приходах после акафистов устраивал беседы на духовные темы, после раздавали брошюры на нравственную тематику. Открывал типографии, училища, книжные магазины. Отделы распространения духовно-нравственных книг. Специальные чтения для рабочих в народных домах, публичные богословские чтения для интеллигенции. Владыка устраивал столовые, чайные для бедных, заботился о проповеди и к этому побуждал духовенство, учреждал общества трезвости, школы, религиозно — просветительские братства. В его церковно-приходских школах учились в грузинский период более сотни иновецев и инославных. Во время эпидемии холеры лично посещал холерные бараки, участвовал в просвещении народа — печатал в газетах как можно с медицинской стороны уберечься от болезни», — отметил он.
 
Священномученик Иоанн Восторгов писал о священномученике Владимире (Богоявленском): «С изумлением видели, как в праздничный день объезжал он, не зная усталости свой кафедральный град, служил и молился в трех-четырех местах, успевал потом посетить и религиозные собрания, то людей образованных, интересовавшихся высшими вопросами жизни церковной, то простецов веры, жаждавших слова наставления в трезвости, в христианских добродетелях».
 
«Составление библиотек, просветительские съезды, открытие публичных мест для проповеди, беседы после богослужений — отличительная черта того времени. Это было то, за что ратовали новомученик», — подчеркнул отец Андрей Гавриленко.
 
«Желанием народного просвещения обладал священноисповедник Николай Лебедев. Этот удивительный человек, лучший студент семинарии, стипендиат духовной академии отказался продолжать учебу для того чтобы поскорее стать священником и отправится в село. Но тут не было школы, а были кабаки. Крепкое стояние в вере, неуёмная энергия молодого священника и выдающиеся организаторские способности превратили пьяное село в процветающую духовную общину. Он организовал общество трезвости, куда входило около 10 тыс человек. Добился закрытия всех кабаков и пивных. В соседних сёлах открывал школы и общества трезвости. В свои 32 года устроил приют для алкоголиков с мастерскими: столярной, сапожной, переплетной, швейной и кузнечной. Ввел преподавание сельского хозяйства наряду с разными ремеслами. Всё это он сделал за 10 лет своего служения. А через 13 лет после начала служение открыл приют для беспризорных детей и покинутых своими родителями. Первую школу построил в 25 лет», — продолжил рассказывать священник.
 
Отец Андрей отметил, что для работы с детьми и молодежжю священникомученик Вениамин Петроградский привлекал силы из семинарии, духовного и светского училищ, лавры, Александро-Невского братства.
 
В письме к патриарху Тихону святой писал: «Жизнь церковная бьется у нас очень интенсивно, да иначе нельзя. Как только она несколько начинает успокаиваться, сейчас же усиливаются нападения на Церковь. Организаций для взрослых несколько сорганизовали, теперь начинаем развивать детские организации. При Братстве приходских советов открыли Союз детей и молодежи, охватывающий союзы при приходах. Центром христианской просветительской деятельности в детском мире при-Лаврского региона является Исидоровское училище. Там на детские собрания приходится до 1000 детей. С ними занимаются церковным пением, религиозными беседами, гимнастикой, естествознанием».
 
«28 марта 1922 года по предложению будущего священномученика Льва (Егорова) совет общебратского союза приходов Петербурга решил, что „необходимы элементарные общедоступные курсы, дающие возможность каждому православному защищать свою веру“, они создали „Высшие Богословские курсы“ и Богословско-пастырское училище. До 1928 года, когда все учебные заведения Московской патриархии были закрыты по всему СССР в Петербурге работали, хотя и незарегистрированные Высшие Богословские курсы и братство — детское, юношеское, молодежное. Весной 1927 года в богословско-пастырском училище обучалось около 70 человек», — рассказывает отец Андрей.
 
В завершении священник отметил, что «ревность о духовном просвещении у наших духовных предков была до смерти. Это была подлинная верность Богу. Верность, которая дает венец жизни (Апок. 2:10)».
 
В тему: Священник УПЦ рассказал, как новомученики побеждали страх.

Тэги: святые, УПЦ

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