В Киеве фиксируется всплеск гриппа

Главное: Число больных гриппом, ОРВИ и СОVID-19 в Киеве растет. Появились свежие данные.

Детали: В Киеве фиксируется рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и СОVID-19. Данные за последнюю неделю приводят в КГГА.

Сообщается, что за отчетный период заболели 30 430 людей.

По сравнению с предшествовавшей неделей заболеваемость выросла в 1,8 раза.

Информируется, что эпидемиологический порог в украинской столице превышен на 28,7%, а показатель заболеваемости составляет 1027,3.

Уточняется, что заболели 11 944 ребенка (61,5% из них это дети школьного возраста) и 18 486 взрослых.

Также отмечается, что в медицинские учреждения за последнюю неделю госпитализированы 695 человек, из них 156 это дети.

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