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Новости > Международный день без интернета: какая дата отмечается 30 января

Международный день без интернета: какая дата отмечается 30 января

Агата Кловская
30.01.22 05:21
54
Международный день без интернета: какая дата отмечается 30 января

Сегодня, 30 января 2022 года, в мире и Украине отмечают Международный день без интернета и Антон-перезимник.

Международный день без интернета

Этот праздник отмечают каждый год в последнее воскресенье января.

Впервые праздник был учрежден на Западе. Точной информации о времени и авторе данного события не удалось найти. Исследователи выдвинули предположение, что его организовал Институт социальных изобретений, расположенный в Великобритании. Также существует версия, согласно которой основателем является один из некоммерческих интернет сайтов. Задумка отказа от глобальной сети стала популярной с начала 21-ого века. Последователями этой идеи стали постоянные онлайн пользователи, пропагандирующие отказаться от общения в сети хотя бы на день. При этом они не являются противниками самого интернета.

Первым, кто назвал онлайн-зависимость расстройством психического характера стал ученый А. Голдберг из США. Это событие произошло в 1995 году, однако медицина официально не признала данное заболевание. По статистике экспертов, 6% людей по всей планете подвержены зависимости.

Антон-перезимник

Свое название день берет от христианской даты почтения памяти святых Антониев – Великого, Черноезерского и Дымского.

Антоний Великий (3 век) отличался серьезным характером и большой любовью к Господу. Отдав часть своего наследства беднякам, он отправился жить в пустыню. В ней построил монастырь, совершал благие дела, а сотни прихожан просили совета у мудреца. Антоний Черноезерский (16 век) постригся в монахи, а после обосновал монастырь на Новгородских землях у Черного озера. Антоний Дымский (12 век) был смирен перед Господом, вместе со своими прихожанами построил церковь в честь Антония Великого.

В народе Антона-перезимника иногда величали Антониной – половиной зимы, потому как была пройдена первая часть зимнего периода, а вторая приближала к весне. Обычно к данной дате погода становилась теплой, порой таял снег. Но потепление наступало на короткое время, после которого вновь опускалась стужа.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День деда Мороза и Снегурочки;

- Всемирный день помощи больным проказой;

- Школьный день ненасилия и мира;

- День красных стрелочек, показывающих на Юг.

Тэги: общество, мир, праздники, новости Украины

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