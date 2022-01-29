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Новости > Иерусалимский Патриарх ожидает новой встречи предстоятелей в амманском формате в ближайшие месяцы

Иерусалимский Патриарх ожидает новой встречи предстоятелей в амманском формате в ближайшие месяцы

Александра Кудрявцева
29.01.22 14:40
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Иерусалимский Патриарх ожидает новой встречи предстоятелей в амманском формате в ближайшие месяцы
Главное: Общение предстоятелей Православных Церквей позволяет лучше всего решать глобальные проблемы.
 
Детали: Об этом Иерусалимский Патриарх Феофил сказал в интервью газете «Известия».
 
«Меня очень воодушевила готовность лидеров встречаться, и я с нетерпением жду новых возможностей поделиться с ними моими мыслями в ближайшие месяцы», — отметил Патриарх.
 
Глава Иерусалимской Церкви выразил уверенность, что общение предстоятелей Поместных Православных Церквей дает лучшее решение самых глобальных проблем.
 
«В Православных Церквях жизненно важно, чтобы мы продолжали встречаться друг с другом в духе христианской любви и братства и обсуждали вопросы, которые слишком легко разделяют нас. Живя гостеприимно и делясь всем, мы приглашаем Святой Дух, чтобы он объединил нас», — отметил Патриарх Феофил.
 
*** Совещание предстоятелей и делегаций шести Поместных Православных Церквей, на котором обсуждались вопросы единства мирового православия, прошло 26 февраля 2020 года в Аммане. В нем приняли участие главы четырех поместных православных церквей: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, патриарх Иерусалимский Феофил III, патриарх Сербский Ириней и митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав. В совещании принял участие и предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий, а еще две церкви — Румынская и Польская — направили на встречу свои делегации. Константинопольский патриарх Варфоломей, а также предстоятели Элладской, Кипрской и Албанской церквей отказались от предложения Патриарха Феофила собраться для решения проблемы раскола православного мира из-за ситуации на Украине. На встрече не было представителей Александрийской и некоторых других Поместных Церквей. Итоговое коммюнике совещания в Аммане предполагало проведение следующей встречи его участников до конца 2020 года.
 
В тему: Синод РПЦ призвал Александрийского Патриарха отказаться от поддержки раскола в Украине.

Тэги: Патриарх Феофил

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