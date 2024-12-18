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Новости > В Одесской области ребенок умер во время урока

В Одесской области ребенок умер во время урока

Агата Кловская
18.12.24 12:54
191
В Одесской области ребенок умер во время урока

В одном из сел Березовского района Одесской области на уроке физкультуры скончался 15-летний парень. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

По словам правоохранителей, ученику 10-го класса стало плохо на уроке физкультуры. Юноша попросил выйти, а в коридоре упал. Учителя вызвали подростку «скорую» и пытались оказать ему медицинскую помощь. Прибывшие на место врачи констатировали смерть парня.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Причину смерти ребенка будут устанавливать судмедэксперты.

Напомним, ученица младших классов умерла во время урока физкультуры в Полтаве.

Тэги: смерть, урок, Одесская область, ученик

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