В Одесской области ребенок умер во время урока

В одном из сел Березовского района Одесской области на уроке физкультуры скончался 15-летний парень. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

По словам правоохранителей, ученику 10-го класса стало плохо на уроке физкультуры. Юноша попросил выйти, а в коридоре упал. Учителя вызвали подростку «скорую» и пытались оказать ему медицинскую помощь. Прибывшие на место врачи констатировали смерть парня.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Причину смерти ребенка будут устанавливать судмедэксперты.

Напомним, ученица младших классов умерла во время урока физкультуры в Полтаве.