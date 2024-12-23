Заявки на «тысячу Зеленского» подали 10 млн украинцев

По состоянию на сегодняшний день уже более 10 млн заявок подано на программу «Зимняя е Поддержка», из которых более 8 млн заявок через Дію и еще почти 2 млн через Укрпочту, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Шмигаль отметил, что 5 млн. украинцев получили 1000 гривен от государства.

Кроме того, глава правительства напомнил, что на этой неделе в рамках «Зимней поддержки» заработала новая государственная программа «еКнига», которая предусматривает 908 грн каждому украинцу, которому исполнилось 18 лет, на покупку украинских книг.

За первые два дня работы программы поступило более 30 тысяч заявок.

Напомним, некоторым украинцам придется вернуть «тысячу Зеленского».