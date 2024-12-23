В Кремле отреагировали на возможную встречу Трампа и Путина

Предпосылок для организации встречи российского диктатора Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом пока нет. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщил ТАСС в понедельник, 22 декабря.

«Пока никаких реальных импульсов не было», — сказал он в ответ на вопрос, существует ли возможность встречи еще до инаугурации Трампа, или пока нет ни конкретики, ни предпосылок для очных контактов.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Путин выразил желание встретиться с ним как можно быстрее, чтобы обсудить войну в Украине.