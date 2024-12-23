Трамп заявил, что хочет присоединить Гренландию к США

Новый президент США Дональд Трамп озвучил еще одну громкую идею. Он сообщил о ней в социальной сети Truth Social.

Политик заявил о желании присоединить Гренландию.

Будущий глава государства написал: «В целях национальной безопасности и свободы во всем мире США полагают, что владение Гренландией и контроль над ней являются абсолютной необходимостью».

Дональд Трамп также отметил, что выдвинутый им кандидат на должность посла в Дании, экс-посол США в Швеции и предприниматель Кен Хауэри, «отлично справится с тем, чтобы представлять интересы США».

Стоит напомнить, что до 1953-го года Гренландия была колонией Дании. Сейчас она остается частью королевства, однако в 2009-м году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

Ранее мы писали, что Трамп хочет вернуть США Панамский канал.