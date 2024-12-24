Эндокринолог призвала отказаться от обезжиренных продуктов

Российский эндокринолог Мария Калошина поведала, почему нужно отказаться от обезжиренных продуктов. Специалист пояснила, что с ними не так.

Она предупреждает: «Не увлекайтесь обезжиренными продуктами. Пользы от продуктов с нулевым процентом жирности нет. Без липидов белок, кальций и другие макро- и микроэлементы не усваиваются».

Кроме этого медик добавила: «В обезжиренные молочные продукты производители добавляют крахмал, загустители, сахар, что в несколько раз увеличивает их калорийность. Кроме того, продукты без содержания липидов не насыщают».

Врач рекомендует выбирать продукты со средним процентом жирности 3,5%.

Ранее диетолог призвала не кормить маленьких детей мандаринами.