Усик сделал первое обращение в Сети после победы в реванше над Фьюри

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик обратился к фанатам после победы над Тайсоном Фьюри в реванше.

Украинский боксер опубликовал видео в Instagram, в котором поблагодарил болельщиков.

«Все отлично, победа есть. Хочу поблагодарить всех за поддержку. Слава Богу. Спасибо за молитвы. Мои британские фанаты, большое спасибо за вашу поддержку. Для меня это очень важно, я очень ценю это. Большое спасибо. Слава Богу всего. Слава Украине», — от метил Усик.

Напомним, Усик подтвердил, что сменит весовую категорию.