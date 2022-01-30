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Новости > Ученые установили точное местоположение воды на Марсе

Ученые установили точное местоположение воды на Марсе

Александр Панько
30.01.22 13:01
465
Ученые установили точное местоположение воды на Марсе

Главное: Американские ученые нашли новые доказательства существования воды под ледяной шапкой на Южном полюсе Марса.

Детали: Ученые Юго-Западного научно-исследовательского института США при помощи радара подповерхностного зондирования MARSIS на борту орбитального аппарата ESA Mars Express получили сигнал, указывающий на наличие воды. Как сообщает Lenta.ru, прибор посылает радиоволны к выбранной области Марса, а затем анализирует отраженный сигнал, который в случае жидкой воды будет сильнее, чем от камня или льда.

Согласно традиционным моделям, температура южной полярной шапки Марса намного ниже температуры плавления льда, поэтому исследователи сомневаются в существовании жидкой воды в этом регионе.

Для объяснения яркого отраженного сигнала, который был получен орбитальным аппаратом, ученые предполагали наличие глины, гидратированных солей или соленого льда. Однако ряд исследователей полагает, что некоторые соли, обладающие антифризным действием, позволяют рассолам оставаться жидкими даже при низкой температуре.

Специалисты изучили свойства перхлоратных растворов в климатической камере, которая способна имитировать условия на Марсе. Оказалось, что эти растворы могут существовать между зернами льда на Южном полюсе Марса, несмотря на температуру около минус 75 градусов Цельсия.

В тему: В июне 2010 года геофизики из Колорадского университета в Боулдере (США) с помощью самого масштабного анализа марсианского ландшафта и грунта в истории доказали, что примерно 3 миллиарда лет назад треть поверхности красной планеты покрывал океан жидкой воды, в который впадали реки, а в атмосфере формировались облака и шли дожди.

Осенью того же года исследователи установили, что вода, которая заполняла существовавшие на Марсе океаны, проникла на поверхность планеты сквозь многочисленные трещины.

В 2015 году данные с марсохода Curiosity указали на то, что вода присутствует на Красной планете не только в ледниках. Близко к поверхности Марса, скорее всего, присутствует слой жидкости.

Согласно исследованию физиков из Нантского университета, ранее замеченные изменения в рельефе поверхности Марса могут происходить из-за потоков жидкой воды, вскипающей при низком давлении атмосферы. Такие потоки возникают весной во время таяния водных льдов.

Осенью 2016 года международная группа ученых под руководством Кристиана Шредера из Стерлингского университета пришла к выводу, что Марс лишился жидкой воды несколько десятков миллионов лет назад.

В декабре того же года марсоход «Кьюриосити» впервые обнаружил на поверхности Марса бор, наличие которого может указывать на то, что когда-то вода на Красной планете была пригодна для существования жизни.

Летом 2017 года ровер Opportunity обнаружил на краю марсианского кратера Эндевор камни, которые, вероятно, в древности переносились сильным речным течением.

Тогда же группа ученых из Университета Джона Хопкинса, повторно проанализировав данные орбитального аппарата Mars Odyssey, обнаружила, что под поверхностью Марса около экватора находится большое количество воды в виде льда.

В конце 2020 года ученые Ратгерского университета в США нашли места, где могла существовать инопланетная жизнь на Марсе, когда на нем еще присутствовала жидкая вода. В то время Солнце было холоднее и менее ярким, поэтому климат на планете был недостаточно влажным и теплым для живых организмов. Однако жизнь могла существовать под поверхностью, поддерживаемая теплом геотермальных источников.

В марте 2021 года ученые из Калифорнийского технологического института и Лаборатории реактивного движения NASA выяснили, что большая часть воды, которая ранее находилась на поверхности «красной планеты», сейчас располагается в минералах, из которых состоят нынешние горные породы.

Тэги: США, вода, космос, Марс, наука

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