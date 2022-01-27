Назван возможный мотив днепровского стрелка

Главное: Возможным мотивом для расстрела сослуживцев солдатом-срочником Национальной гвардии Украины в Днепре могла стать месть за оскорбления на фоне безразличия руководства.

Детали: Нацгвардиец Артемий Рябчук, расстрелявший сослуживцев в Днепре, вмешался в драку между двумя солдатами и доложил о ней руководству. Как сообщает народный депутат Украины, член фракции «Слуга народа» Юлия Яцик на своей странице в Facebook, те не приняли никаких мер, а солдата стали называть «стукачом».

«Он специально ждал два месяца, чтобы получить автомат и отомстить. О содеянном не жалеет», — написала Яцик, не указав источник данной информации.

Она отметила, что это не оправдывает поступок нацгвардейца, но тот факт, что на инцидент никак не отреагировали, может стать поводом для привлечения к ответственности других служебных лиц.

Отметим, что официальные мотивы преступления до сих пор остаются неизвестными.

В тему: В ночь на 27 января на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины при выдаче оружия выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул своих сослуживцев, после чего скрылся вместе с оружием. В результате этого пять человек погибли, в том числе одна гражданская женщина, еще пятеро получили ранения.

Спустя несколько часов его задержали в 20 км от города, в н. п. Подгородное.

По данным ГБР, он сдался сам.

По словам односельчан, Рябчук был спокойным парнем из религиозной семьи, но не имел друзей. У него есть старшая 28-летняя сестра Юля, которая живет в России.