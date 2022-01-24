Названы алкогольные напитки, снижающие риск заболеть коронавирусом

Главное: Алкогольные напитки могут снизить риск заболеть коронавирусом. Это шампанское и вино.

Детали: Исследователи из больницы Каннин в Шэньчжене в Китае рассказали, какие алкогольные напитки снижают риск заболеть коронавирусом. Их цитирует издание Frontiers in Nutrition.

Так, по их словам, это шампанское, а также красное и белое вино.

В ходе своей работы эксперты изучили данные 473 957 человек, из которых 16 559 сдали положительный тест на заразу.

В публикации сказано, что участников распределили на три группы: непьющие, употреблявшие алкоголь в прошлом и выпивающие до сих пор.

Оказалось, что наибольшую защиту от коронавируса имели люди, предпочитающие красное вино: так, при употреблении более пяти бокалов этого напитка в неделю риск заражения снижался на 17%.

Сообщается, что любители белого вина и шампанского, употреблявшие от одного до четырех бокалов в неделю, болели на 8% реже, однако при чрезмерном употреблении (свыше пяти бокалов в неделю) защитный эффект оказался почти незаметен.

Резюмируется, что у тех, кто пил пиво и сидр, риск заражения коронавирусом оказался на 28% выше, причем объем выпитого не играл большой роли.

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