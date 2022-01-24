Телефонные террористы сорвали учебный процесс на родине президента

Главное: Школьников Кривого Рога переводят на дистанционную форму обучения из-за постоянных звонков с сообщениями о минировании учебных заведений.

Детали: В понедельник, 24 января, правоохранителям поступило сообщение о минировании всех школ Кривого Рога. Как сообщает «Первый Криворожский», в городе было принято решение о том, что для безопасности детей и сотрудников школы сегодня не будут работать.

По данным издания, в родительских чатах педагоги пишут о том, что власти планируют перевести школьников на дистанционную форму обучения подобно тому, как это было 13 января, когда в городе начали массово «минировать» школы и ТРЦ.

Тогда дистанционное обучение продлилось до 21 января.

В тему: 21 января 2022 года в полицию поступило сообщении о минировании всех учебных заведений Львова и Киева.

Перед этим сообщение о минировании всех школ пришло на электронный адрес Управления СБУ в Харьковской области.