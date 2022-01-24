Ситуация вокруг Украины неожиданным образом повлияла на курс валюты в Швейцарии

Главное: Швейцарский франк вырос до шестилетнего максимума по отношению к евро на фоне международного кризиса, связанного с Украиной.

Детали: Опасения по поводу возможного военного вторжения России в Украину повысили курс швейцарского франка по отношению к евро до максимума с июня 2015 года. Как сообщает Bloomberg, сейчас он составляет 1,03 франка.

При этом франк дорожает десятый день подряд, что также является рекордом.

В тему: На сегодняшний день Россия продолжает увеличивать численность своих войск около украинской границы.

По данным пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, вторжение России в Украину может произойти в любой момент.

24 января Госдепартамент США обнародовал приказ об эвакуации из Украины родственникам американских дипломатов. Соответствующее решение приняло также правительство Великобритании.