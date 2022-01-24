Евросоюз даст денег Украине

Главное: ЕС даст Украине денег. Речь идет о 1,2 миллиардах евро.

Детали: Евросоюз собирается предоставить Украине новый пакет макрофинансовой помощи. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Так, она поведала, что в минувшую пятницу обсуждала ситуацию, которая сложилась на фоне угрозы вторжения России, с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Информируется: «Мы обсудили, как Евросоюз может продолжить поддержку Украины в краткой и среднесрочной перспективе».

Отмечается: «Сегодня я объявляю о новом пакете финансовой помощи для Украины, который состоит из кредитов и грантов. Еврокомиссия предлагает новую неотложную макрофинансовую помощь в сумме 1,2 миллиарда евро».

Ожидается, что помощь будет направлена на решение финансовых проблем нашей страны.

При этом Европарламент должен одобрить ее в ближайшее время: первый транш составит 600 миллионов евро.

Она сообщила: «Мы скоро начнем работу над второй еще большей программой поддержки усилий Украины в области модернизации. Еврокомиссия почти удвоила двустороннюю помощь Украине в грантах в этом году, будет выделено еще 120 миллионов евро».

Резюмируется, что ЕС продолжит инвестировать в Украину, а согласно инвестиционному плану на это выделят более шести миллиардов евро.

В тему: В прошлом году украинцы активно избавлялись от валюты.