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Новости > Стало известно о небывалой пользе апельсинового сока

Стало известно о небывалой пользе апельсинового сока

Агата Кловская
24.01.22 19:17
316
Стало известно о небывалой пользе апельсинового сока

Главное: Апельсиновый сок очень полезен. Он поможет снизить давление.

Детали: Ученые из научного центра Fruit Juice Science Centre в Бельгии поведали о небывалой пользе апельсинового сока. Он поможет значительно укрепить здоровье.

Так, сообщается, что один стакан апельсиновый сока ежедневно снижает систолическое артериальное давление на три миллиметра ртутного столба, а диастолическое артериальное давление – почти на два миллиметра ртутного столба.

Отмечается следующее: «И апельсины, и апельсиновый сок содержат растительный полифенол, называемый гесперидином, который расслабляет наши кровеносные сосуды, облегчая организму контроль артериального давления. Он эффективнее усваивается из сока, чем из цельных апельсинов, потому что небольшое количество клетчатки в целых апельсинах препятствует поглощению гесперидина организмом. Апельсиновый сок также выступает источником калия, что помогает контролировать кровяное давление».

В отчете говорится, что гесперидин в человеческом организме при переваривании превращается в гесперетин.

Информируется: «Новое соединение в нашей крови, называемое гесперетин, помогает расслабить кровеносные сосуды, что оказывает значительное влияние на кровяное давление, особенно у людей, подверженных риску сердечнососудистых заболеваний».

В тему: Диетолог рассказала, как обезопасить себя от инфаркта.

Тэги: здоровье, мир, питание, апельсины

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