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Новости > Международный день образования: какой праздник отмечается 24 января

Международный день образования: какой праздник отмечается 24 января

Агата Кловская
24.01.22 05:58
239
Международный день образования: какой праздник отмечается 24 января

Сегодня, 24 января 2022 года, в мире и Украине отмечают Международный день образования и Федосеев день.

Международный день образования

Праздник, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН. Качественное и доступное образование – ключевой фактор, позволяющий добиться устойчивого развития, а также сформировать жизнеспособное общество. Проект резолюции инициирован Нигерией. Четвертым номером в списке целей числится справедливое, всеохватное качественное образование.

Невзирая на тот факт, что доступ к образованию систематично увеличивается, миллионы людей на всем земном шаре не ходят в школу. Как правило, это дети школьного возраста, проживающие в африканских государствах. Они живут в нищете, подвергаются вооруженным конфликтам и зачастую вынуждены эмигрировать.

Ключевая причина, в силу которой нет никакой возможности к обеспечению всеохватного доступа к образованию кроется в том, что нет адекватных учебных заведений, а также высококвалифицированного преподавательского состава. Так что разрешить все эти проблемы без инвестирования в строительство, обустройства школ, стипендий в сельских местностях просто нереально. Резолюция признает очень важную роль образования и акцентирует внимание на том, что без него невозможно нарастить индивидуальную производительность, искоренить голод с нищетой, а также обеспечить гендерное равенство. Документ гласит о том, что нужно предпринимать все меры, чтобы обеспечить инклюзивность со справедливостью каждого учебного заведения. Это необходимо для того, чтобы у каждого человека появилась возможность учиться на протяжении всей своей жизни, а значит принимать непосредственное участие в общественной жизни и вносить свой вклад.

Этот праздник – призыв вспомнить о том, что у каждого человека есть право на образование и именно государство обязано обеспечить инклюзивное, справедливое образование. Образование – это не только фактор успеха для каждого человека в отдельности, но еще и самого общества. Создание этого праздника подчеркивает важность стремления к знаниям, а также призывает общество сконцентрироваться на очень важной проблеме – повальной безграмотности.

Федосеев день

Название народного праздника происходит от церковной даты почтения памяти святых Феодосия Антиохийского и Феодосия Великого. Феодосий Антиохийский жил в 4 веке. Жизнь провел в уединении от человечества, посвящая себя молитвам к Господу. Феодосий Великий (5 век) прожил долгую жизнь, помогал людям становиться христианами и творил благие поступки. Построил первый монастырь в Палестине, наставлял верующих на путь истинный, чудом молитвы спасал тонущие корабли, излечивал от разных заболеваний.

В народе Федосеев день ассоциировали с суровыми холодами. По окончанию святочных гуляний люди избавляли свое жилище от забравшейся нечистой силы разными обрядами. По поверью, такие морозы устраивала нечисть, изгнанная на улицу, а злые духи-лихорадки заражали прохожих тяжелыми болезнями. Обычно лихорадки (трясовицы) представали в облике худой женщины.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- Международный день эскимо;

- День комьюнити-менеджера;

- День рождения баночного пива;

- Всемирный день смеха от живота.

Тэги: общество, мир, образование, праздники, новости Украины

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