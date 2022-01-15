Вышел фильм об авторе «Щедрика» со священником УПЦ в главной роли

Главное: В Виннице прошла премьера фильма «Николай Леонтович и его Щедрик».

Картина вышла к 100-летию со дня исполнения произведения Леонтовича «Щедрик» в крупнейшем концертном зале Нью-Йорка.

«Фильм — это документальная лента, продолжительностью 35 минут. В ней говорится о жизни и творчестве композитора, как создавалось произведение, которое стало известно на весь мир», — рассказал изданию режиссер ленты винничанин Василий Медяный.

Работа над фильмом длилась три года. Его снимали не только в Украине, но и за рубежом, в частности, в Канаде. Для исполнения произведений Леонтовича были задействованы хор «Соломия» под управлением Назария Давыдовского, певческий коллектив винницкой областной филармонии и хор Собора Святого Покрова в Канаде.

Фильм «Николай Леонтович и его Щедрик» планируют показать в кинотеатрах Винницкой области.