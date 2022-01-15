Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Митрополит УПЦ рассказал, зачем нужны монастыри

Митрополит УПЦ рассказал, зачем нужны монастыри

Александра Кудрявцева
15.01.22 13:45
35
Митрополит УПЦ рассказал, зачем нужны монастыри
Главное: Цель монашества — освобождение человека от греха и следование за Господом.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, об этом в интервью рассказал наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел.
 
«Институт монашества имеет в своей истории множество святых людей», — отметил владыка. По его словам, одним из первых монахов, по сути, был апостол Павел, «потому что он пошёл за Господом, оставив всё, как оставляют всё мирское монахи и следуют за Христом». «Отреклись от мирского и суетного святой Иоанн Богослов, другие апостолы. И значение монашества очень большое, потому что свидетельствуем о правде и истине, и о том, что человек не должен любить земные блага более чем духовные», — отметил архиерей.
 
«Монахи — это сегодня соль земли (Мф. 5:13), которая даёт людям в духовном плане не разложиться до основания, потому что сегодня в обществе, к сожалению, очень много губительного для души, разлагающего душу и тело, и люди ищут спасения от мирского влияния в святых обителях и храмах», — продолжил митрополит Павел.
 
Он подчеркнул, что монахам важно говорить о спасении души, о том, как следовать за Христом, а не увлекаться политическими и псевдорелигиозными идеями.
 
«Так как сегодняшняя жизнь навязывает обществу свои исключительно земные интересы и проблемы, чтобы современный человек не погряз в этом круговороте и не отчаялся, нужно заблудшему, ищущему человеку помочь найти себя, предохранить от зла и наставить на путь истинный. Наша временная жизнь коротка и ничего не стоит в сравнении с вечностью. Человеку нужно помочь, нужно дать правильные советы согласно Священному Писанию, научить, как человеку жить, как правильно поступать, как спасаться в этом мире. Не надеяться на временное, научиться уповать на волю Божию, и тогда Господь все устроит», — напомнил наместник лавры.
 
Владыка также пояснил, кто из приходящих в монастыри, остаётся в них. «Сегодня многие идут в монастырь по разным причинам, но не все там остаются», — сказал он. Остаются только те, кто пришёл в монастырь потому, что всем сердцем возлюбил Господа.
 
Цель монашества — освобождение человека от греха и следование за Господом, подчеркнул митрополит.
 
«В Евангелии, которое читаем во время пострига, сказано, что нет бо́льшей любви, чем когда человек ради Христа оставит матерь, жену и детей (Мф. 19:29)». Но монашество — это не просто отречение от двух или трёх людей, это — служение Матери-Церкви и всему обществу, в особенности сегодня. Поэтому монахи были, есть и будут до Второго Пришествия Христа«, — пояснил митрополит.
 
Он также напомнил, что монашествующие на протяжении веков внесли огромнейший вклад в культуру, искусство, музыку, иконопись.
 
«Сегодня также монастыри Украины являются (наряду с главным своим делом молитвы и духовного окормления верующих людей) культурными и образовательными центрами. Поэтому как в прошлом, так и сейчас в монастыри устремляются православные паломники и туристы из разных стран, политики и деятели культуры», — заключил митрополит Павел.
 
В тему: Митрополит УПЦ объяснил, что такое послушание и почему оно важно.
 

Тэги: монастырь, Митрополит Павел (Лебедь), УПЦ

Комментарии

Статьи

14.01.22 09:06

Печальная история MD530F в Афганистане

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Анатолий Шарий: Зеленский уехал отдыхать, потому что устал вводить санкции против своих оппонентов
14.01.22 14:32

Анатолий Шарий: Зеленский уехал отдыхать, потому что устал вводить санкции против своих оппонентов

Автор: «Известия»

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
15.01.22 13:37

На глазах у изумленных астрономов нейтронная «черная вдова» высасывает материю из звезды
15.01.22 10:36

В Киеве сын топ-чиновника избил человека из-за замечания о неправильной парковке
15.01.22 09:01

Умер бывший глава СБУ, засветившийся на «пленках Мельниченко»
15.01.22 06:51

День Википедии: какой праздник отмечается 15 января
14.01.22 20:14

В одном из киевских спальников мажор жестоко избил мужчину, сделавшему замечание из-за парковки
14.01.22 19:56

Жена Макрона наконец-то официально объяснила, является ли она трансгендером
14.01.22 19:40

Митрополит УПЦ рассказал, как проявляется святость
14.01.22 19:30

Епископ УПЦ объяснил, что значит праздник Обрезания Господнего для православных
14.01.22 19:16

В Святогорской лавре более 500 колядников со всей Украины славили Христа
14.01.22 19:10

Переболевший коронавирусом американец пожаловался, что его половой орган стал короче на 4 см
15.01.22 10:36

В Киеве сын топ-чиновника избил человека из-за замечания о неправильной парковке
15.01.22 09:01

Умер бывший глава СБУ, засветившийся на «пленках Мельниченко»
14.01.22 18:59

Главные новости за 14 января 2022 года
14.01.22 15:36

Опубликована любопытная статистика за прошедший год
14.01.22 13:41

Подсчитано количество пострадавших от ночной атаки сайтов: цифра впечатляет
14.01.22 10:53

Коронавирус в Украине: 10 476 заболевших и 140 погибших
14.01.22 09:15

«За прошлое, настоящее и будущее»: хакеры положили госсайты Украины
13.01.22 23:13

Как тебе такое, Илон Маск? Украина впервые за 10 лет запустила на орбиту собственный спутник
13.01.22 19:00

Главные новости за 13 января 2022 года
13.01.22 15:27

В Украине резко подскочили цены на бензин и дизтопливо
10.01.22 00:01

В Украине ударит неслабый мороз: синоптики озвучили дату
10.01.22 19:06

Главные новости за 10 января 2022 года
12.01.22 14:59

Кабмин ограничил цены на 9 жизненно важных продуктов
10.01.22 11:29

Как в США: в Офисе президента задумались о введении «продуктовых чеков»
11.01.22 19:11

Медики из США рассказали, как распознать инсульт
09.01.22 13:22

Шестое вымирание: американский ученый рассказал, что, на самом деле, грозит человечеству
12.01.22 00:01

Как оказалось, развод негативно сказывается на мужском здоровье. А на женском – нет
14.01.22 09:58

Больше не «королевское высочество»: Елизавета II лишила своего сына титула и воинских званий
14.01.22 19:56

Жена Макрона наконец-то официально объяснила, является ли она трансгендером
13.01.22 09:56

ООН лишила права голоса 8 стран, 3 из которых регулярно голосовали против Украины
Фото и Видео
В Киеве сын топ-чиновника избил человека из-за замечания о неправильной парковке
В Киеве сын топ-чиновника избил человека из-за замечания о неправильной парковке
В Киеве сын топ-чиновника избил человека из-за замечания о неправильной парковке
В Киеве сын топ-чиновника избил человека из-за замечания о неправильной парковке
В одном из киевских спальников мажор жестоко избил мужчину, сделавшему замечание из-за парковки
В одном из киевских спальников мажор жестоко избил мужчину, сделавшему замечание из-за парковки
Подсчитано количество пострадавших от ночной атаки сайтов: цифра впечатляет
Подсчитано количество пострадавших от ночной атаки сайтов: цифра впечатляет
В Крыму произошла авария с чертовой дюжиной автомобилей – причиной стал гололед
В Крыму произошла авария с чертовой дюжиной автомобилей – причиной стал гололед
Один из регионов России засыпало сугробами в человеческий рост
Один из регионов России засыпало сугробами в человеческий рост
В Сети появилось видео эпичного конфуза Лукашенко
В Сети появилось видео эпичного конфуза Лукашенко
Сильный пожар в Харьковском национальном университете попал на видео
Сильный пожар в Харьковском национальном университете попал на видео
Запуск украинского спутника «СИЧ-2-30»: прямая трансляция
Запуск украинского спутника «СИЧ-2-30»: прямая трансляция
Автомобиль Кличко поймали на нарушении ПДД
Автомобиль Кличко поймали на нарушении ПДД
Под Киевом загорелся большой склад автомобильных покрышек
Под Киевом загорелся большой склад автомобильных покрышек
fraza.com
Новости блогосферы
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы
17.12.21 20:47

Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества

Опрос

Чего нам ждать в 2022 году?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.