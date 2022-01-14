Хакерская атака на госсайты Украины не на шутку напугала шведов

Главное: Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что хакерская атака на государственные сайты Украины — «это то, о чем мы предупреждали и чего мы боимся». При этом она намекнула, что за этой акцией стоит Россия.

Детали: Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила о солидарности Стокгольма с Киевом в связи с кибератакой против правительственных ведомств Украины. Как сообщает «Интерфакс-Украина», об этом она заявила перед встречей на уровне глав МИД Евросоюза 14 января.

«Сегодня утром мы получили новости о гибридной атаке в отношении украинских властей. Это то, о чем мы предупреждали и чего мы боимся — такого рода гибридных или кибератаках. Конечно, нам нужно узнать, кто несет за это ответственность», — заявила она, подчеркнув, что до сих пор никто не взял на себя ответственность за эту атаку.

При этом министр добавила, что необходимо иметь твердую единую позицию в отношении действий России.

«Это способствует усилению напряженности. Именно поэтому мы должны быть весьма твердыми в наших посланиях России. Если будут происходить атаки против Украины, мы будем очень суровыми и решительны в нашем ответе», — заключила она.

В тему: В Украине в ночь с 13 на 14 января произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства. Перестали работать официальные страницы Кабинета Министров Украины, Министерства образования и науки, Министерства молодежи и спорта, Министерства аграрной политики и продовольствия, Министерства по делам ветеранов, Министерства защиты окружающей среды, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Государственного казначейства.