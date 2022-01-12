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Новости > Под Киевом отпразднуют Старый Новый год по-древнеславянски

Под Киевом отпразднуют Старый Новый год по-древнеславянски

Агата Кловская
12.01.22 19:56
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Под Киевом отпразднуют Старый Новый год по-древнеславянски

15 и 16 января жители Древнего Киева Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») приглашают детей и взрослых отпраздновать «Старый» Новый год по традициям предков и насладиться конно-трюковыми шоу, мюзиклом со спецэффектами и рождественским вертепом.

Гостей ждет путешествие во времени на тысячу лет назад, в эпоху Киевской Руси. За въездными воротами посетителей ждет настоящий средневековый город. Ведь здесь воссоздается Киев V — XIІІ веков в полном масштабе на основе знаний современной науки, а также возрождается атмосфера Киевской Руси.

Только в Княжестве можно увидеть воссозданные шедевры средневекового зодчества: монументальное оборонное сооружение «Заборола» (длиной около 300 метров), Михайловские ворота (высотой 21 метр), княжеские терема и трибуны, сторожевые башни, усадьбы киевлян X-XIІ веков и многое другое. На территории Детинца Древнего Киева посетителей ждут уникальные исторические экспозиции осадной техники, кораблестроения, средневековая пыточная. Также здесь воссоздан первый христианский храм Киева — уникальная деревянная Васильевская церковь X века. Это действующий храм, и все гости могут зайти в него и не только воочию увидеть в каких храмах молились наши предки, но и самим поставить в нем свечу за здоровье родных и близких.

15 и 16 января гостей Древнего Киева ждет яркая развлекательная программа, интересная и для детей, и для взрослых. В эти дни в Княжестве встретятся Старый 2021 год и Новый 2022 год. Ведь сейчас самое время Старому Году передать полномочия Новому году и отчитаться, справился ли он со своими заданиями. Решать будут гости и жители Сказочного средневекового города.

Гостей Княжества ждет настоящий Рождественский вертеп. Это уникальное действо, которое пройдет на древнеславянском языке, можно увидеть только в Древнем Киеве. Во время вертепа по классическому сюжету гости увидят Деву Марию с младенцем, ангела, пастухов и волхвов, и конечно, борьбу добра со злом.

Также в эти дни посетители увидят интерактивный мюзикл по мотивам «Вечеров на хуторе близ Диканьки», главными героями которого станут лошади и актеры театра Древнего Киева. Представление, наполненное искрометным юмором и живым вокалом, будет сопровождаться огненными спецэффектами, конно-трюковыми выступлениями, использованием средневекового оружия. Мюзикл будет интересным и познавательным как для детей, так и для взрослых. Уникальность спектакля еще и в том, что пройдет он на древнеславянском языке. Зрители смогут не только наблюдать за действом, но и принять участие в этой сказочной феерии.

Только в Древнем Киеве гостей ждет живое общение с уникальными лошадьми редких исторических пород, собранными из разных уголков мира в Княжеской конюшне. Посетители могут подойти к ним, погладить, угостить полезными лакомствами, сфотографироваться с ними и прокатиться верхом, в санях или в экипаже.

В Княжестве можно освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников «Князь Владимир». Стать ее учеником очень просто: нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (050) 385-06-14 и (050) 385-20-35. Уже с первого занятия вы начнете постигать искусство управления лошадью и меткой стрельбы из лука.

В Княжестве посетители почувствуют себя полноправными жителями Киевской Руси. Они прогуляются по улочкам средневекового города, затаив дыхание от воссозданных шедевров средневекового зодчества, посетят усадьбы горожан Х века, исторические экспозиции, постреляют из лука в средневековом тире, отчеканят монету по древней технологии. В гостях у знахарки-волхвини за чашкой травяного чая гости прикоснутся к древним тайным знаниям. Любителей экстрима порадуют скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло» с маршрутами разной сложности и протяженности.

Княжеские повара порадуют вкуснейшими блюдами, приготовленными на кострах.

Желающие продолжить отдых могут остаться на ночь в комфортабельных комнатах (при условии предварительного бронирования).

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

Древний Киев открывается в 10:00. Начало программы в 13:30. В программе возможны изменения.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного — в Киевской области, Обуховском районе, с. Застугна (Копачов).

Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты».

Цена билета: полный билет для взрослого —200 грн.(акционная цена, с 29 января — 250 грн.) , для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 100 грн., для дошкольников — бесплатно.

Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com

Тэги: Парк Киевская Русь

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