Организаторы «Оскара» решили наплевать на коронавирусные ограничения в этом году

Главное: В этом году впервые с 2018 года церемония вручения премии «Оскар» пройдет вживую, в традиционном месте — Dolby Theater в Лос-Анджелесе.

Детали: Планы по проведению церемонии вручения самой престижной кинопремии «Оскар» в этом году остаются в силе. Как сообщает Reuters со ссылкой на организаторов, впервые с 2018 г она пройдет 27 марта в Dolby Theater в Лос-Анджелесе.

Как заявил президент ABC Entertainment Крейг Эрвич на мероприятии Ассоциации телевизионных критиков, в этом году на церемонии будет ведущий. Однако не назвал его имени.

Отметим, что такое решение было принято в то время, как многие другие церемонии переносятся или претерпевают изменения из-за пандемии коронавируса.

Справка: Премия Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известная как «Оскар» — американская кинопремия, созданная в 1929 году и традиционно вручаемая деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе, в театре «Долби», и транслируется в прямом эфире в десятках стран мира.

Является одной из старейших регулярных и ныне действующих кинопремий, а также самой значительной и престижной на планете.

В 2019, 2020 и 2021 годах правила проведения церемонии были серьезно изменены в связи с расовыми и коррупционными скандалами, а также распространением пандемии коронавируса.