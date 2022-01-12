Стало известно, сколько геев выступают в европейских футбольных клубах

Главное: По подсчетам известного французского футболиста, бывшего игрока сборной Франции Патриса Эвра, на каждый футбольный клуб приходится два гея.

Детали: В каждом футбольном клубе есть как минимум два гея. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патриса Эвра, во время его выступлений в Английской премьер-лиге, к ним в команду привели человека, рассказавшего о своей гомосексуальности.

Тогда некоторые игроки резко выступили против представителей сексуальных меньшинств, но Эвра в жесткой форме призвал их оставить свое мнение при себе.

«Я играл с футболистами, которые были гомосексуалистами. Один за другим они признавались мне, потому что боялись говорить об этом иначе. В футбольном мире, если признаешь, что ты гей, все кончено», — объяснил футболист.

В тему: В ноябре 2005 года одна из радиостанций выяснила, что британские геи мечтают выйти замуж за футболиста Дэвида Бекхэма.