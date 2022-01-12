На Кировоградщине ребенок едва не сгорел заживо на глазах у матери

Главное: В Кировоградской области 10-летний мальчик случайно облился бензином и поджег себя. Благодаря действиям матери, находившейся неподалеку, он попал в реанимацию с ожогами второй степени, но остался жив.

Детали: Десятилетний Иван Лемко из с. Чемерполь Голованевского района Кировоградской области получил 50% ожогов тела. Как сообщает «Суспильне» со ссылкой на маму пострадавшего Викторию, ребенок вылил на себя бензин и поджог спичками.

По ее словам, накануне она пошла к своей маме за картошкой. Она воспитывает пятерых детей, Иван — самый старший, поэтому его оставили присмотреть за меньшими.

«Прошло буквально десять минут. Моя мама живет в 800 метрах. В дом забегает мой младший восьмилетний сын и говорит мне: „Мама, Иван сгорел“, — я вылетела на дорогу и увидела Ивана, который обгорелый прибежал ко мне», — рассказала женщина, добавив, что сразу же вызвала «скорую помощь».

«Пока ехали медики, я намочила простыню, все, что видела, и прикладывала к его телу. Когда приехала скорая, мой ребенок уже начал терять сознание, забрали его в больницу. С 01:00 до 04:00 оперировали», — продолжила она.

Ребенок поступил в Гайворонскую больницу с ожогами второй степени. Он получил ожоги от подколенных ямок до шеи и дыхательных путей. Ночью ему наложили искусственную кожу

В настоящее время он находится на лечении в гайворонской больнице. По словам заведующей ожоговым отделением Кировоградской областной больницы Натальи Корчаки, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Сегодня его планируют перевезти на лечение в реанимацию Кировоградской областной детской больницы.

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