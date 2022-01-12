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Новости > Оказалось, что коронавирус не любит свежий воздух

Оказалось, что коронавирус не любит свежий воздух

Александр Панько
12.01.22 11:14
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Оказалось, что коронавирус не любит свежий воздух

Главное: Коронавирус теряет 90% своей способности заразить человека после 5 минут на свежем воздухе. Об этом свидетельствует моделирование того, как вирус выживает в воздухе, который выдыхают люди.

Детали: Ученые из центра аэрозолей Бристольского университета провели ряд исследований со всеми штаммами коронавируса SARS-CoV-2, кроме Омикрона. Как сообщает «Украинская правда. Жизнь», для этого они разработали аппарат, позволивший им генерировать любое количество крошечных частиц, содержащих вирусы и мягко удерживать их между двумя электрическими кольцами от пяти секунд до 20 минут, контролируя температуру, влажность и т. д.

По словам директора центра, профессора Джонатана Рида, это первый случай, когда кто-то смог фактически смоделировать происходящее с воздухом во время процесса выдоха.

Исследование, еще не прошедшее рецензию, предполагает, что, поскольку вирусные частицы оставляют легкие относительно влажными и богатыми углекислым газом, они быстро теряют воду и высыхают. Этот фактор нарушает способность вируса инфицировать клетки человека, но скорость высыхания частиц изменяется в зависимости от относительной влажности окружающего воздуха.

Когда этот показатель был ниже 50%, подобно относительно сухому воздуху во многих офисах — вирус потерял половину своей инфекционности в течение 10 секунд, после чего спад был более медленным и стабильным.

При влажности 90% — примерно эквивалентно паровой или душевой — снижение инфекционности было более постепенным: 52% частиц оставались заразными через 5 минут, а через 20 минут — примерно 10%.

В то же время в уличных условиях коронавирус теряет до 90% своей способности заразить человека после 5 минут.

При этом температура воздуха не влияет на вирусную инфекцию, противоречащую распространенному мнению, о том, что передача вируса ниже во время теплой погоды.

Кроме того, он лучше быстрее передается на коротких расстояниях, поэтому физическая дистанция и ношение маски, вероятно, является наиболее эффективным средством предотвращения инфекции.

«Это значит, что если я сегодня встречаюсь с друзьями на обеде в пабе, основным риском, вероятно, будет то, что я передам вирус своим друзьям или мои друзья передадут его мне. Но нам не передадут вирус те, кто сидят с противоположной стороны зала», — объяснил Рид.

В то же время вентиляция, хотя и также очень важна, но имеет меньшее влияние.

В тему: В феврале 2020 года немецкие ученые утверждали, что при комнатной температуре эндемические коронавирусы человека (HcoV) могут сохраняться на таких поверхностях, как металл, стекло или пластик до девяти дней. При этом неизвестно, может ли человек заразиться, дотрагиваясь до поверхности или объекта, на котором есть коронавирус, а затем, касаясь своего рта, носа или глаза".

Позже группа американских ученых пришла к выводу, что на большинстве поверхностей коронавирус сохраняет жизнеспособность до 72 часов.

Весной того же года американские ученые выяснили, что на некоторых поверхностях коронавирусная инфекция может существовать в течение 17 дней.

Тэги: здоровье, воздух, британские ученые, исследование, коронавирус

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