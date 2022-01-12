Стали известны результаты налоговой амнистии за несколько месяцев

Главное: С начала сентября в рамках одноразового добровольного декларирования в Украине уже задекларировано 1,19 млрд грн.

Детали: За время праздников в рамках кампании налоговой амнистии граждане задекларировали активов на сумму свыше 100 млн грн. Как сообщает народный депутат Украины от фракции «Слуги народа», глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на своем канале в Telegram, по состоянию на 10 января 2022 г. общая сумма амнистированных активов составляет 1191 млн грн, а сбор в бюджет — 72,2 млн грн.

В тему: 15 июня 2021 года Верховная Рада приняла президентские законопроекты о так называемой «налоговой амнистии», предусматривающие проведение одноразового добровольного декларирования активов физических лиц с 1 сентября 2021 по 1 сентября 2022 года.

В декабре того же года министр финансов Сергей Марченко анонсировал намерение проверить доходы и расходы украинцев, начиная с 1995 года на предмет уплаты налогов.