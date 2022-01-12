Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Стали известны результаты налоговой амнистии за несколько месяцев

Стали известны результаты налоговой амнистии за несколько месяцев

Александр Панько
12.01.22 09:11
40
Стали известны результаты налоговой амнистии за несколько месяцев

Главное: С начала сентября в рамках одноразового добровольного декларирования в Украине уже задекларировано 1,19 млрд грн.

Детали: За время праздников в рамках кампании налоговой амнистии граждане задекларировали активов на сумму свыше 100 млн грн. Как сообщает народный депутат Украины от фракции «Слуги народа», глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на своем канале в Telegram, по состоянию на 10 января 2022 г. общая сумма амнистированных активов составляет 1191 млн грн, а сбор в бюджет — 72,2 млн грн.

В тему: 15 июня 2021 года Верховная Рада приняла президентские законопроекты о так называемой «налоговой амнистии», предусматривающие проведение одноразового добровольного декларирования активов физических лиц с 1 сентября 2021 по 1 сентября 2022 года.

В декабре того же года министр финансов Сергей Марченко анонсировал намерение проверить доходы и расходы украинцев, начиная с 1995 года на предмет уплаты налогов.

Тэги: экономика, Данил Гетманцев, налоговая амнистия, новости Украины, Слуга народа, декларация о доходах, налоги

Комментарии

Статьи

12.01.22 08:50

Цензура «зеленых клоунов»: «достижения»-2021 и «подарки»-2022

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Как налоговики собираются контролировать теневые доходы украинцев
11.01.22 16:49

Как налоговики собираются контролировать теневые доходы украинцев

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
12.01.22 08:09

В выходные в Украине должно заметно потеплеть
12.01.22 05:54

Открыта планета весьма необычной формы
12.01.22 05:27

Всемирный день крионики: какой праздник отмечается 12 января
12.01.22 00:01

Как оказалось, развод негативно сказывается на мужском здоровье. А на женском – нет
11.01.22 22:51

ВОЗ призывает создать новую вакцину от коронавируса вместо бустеров
11.01.22 21:48

В прошлом году Зеленский зарабатывал меньше рядовых депутатов
11.01.22 19:11

Медики из США рассказали, как распознать инсульт
11.01.22 19:00

Главные новости за 11 января 2022 года
11.01.22 18:20

На Волыни Предстоятель УПЦ освятил новый храм в Зимненском монастыре
11.01.22 17:40

На Волыни митрополит УПЦ передал подарки для детей с аутизмом
11.01.22 21:48

В прошлом году Зеленский зарабатывал меньше рядовых депутатов
11.01.22 19:00

Главные новости за 11 января 2022 года
11.01.22 12:21

В мире появился первый человек с сердцем... свиньи
11.01.22 10:07

Коронавирус в Украине: 5 429 заболевших и 219 погибших
11.01.22 09:58

В Киеве гопники со стажем ограбили известного телеведущего, – соцсети
10.01.22 20:07

В прошлом году была зафиксирована рекордная инфляция
10.01.22 19:06

Главные новости за 10 января 2022 года
10.01.22 16:22

Зеленский поручил раздать по тысяче гривен привитым подросткам
10.01.22 14:02

«Вовину тысячу» начали выдавать на пластиковых карточках
10.01.22 12:36

Путин: В Казахстане применялись присущие майданным технологиям элементы
05.01.22 15:43

Украинцы, привитые бустерной дозой, получат новые COVID-сертификаты
05.01.22 15:20

В Днепре УПЦ проведет фестиваль духовных песнопений
07.01.22 05:50

Рождество Христово: какой праздник отмечается 7 января 2022 года
08.01.22 13:16

В воинской части «Десна» снова умер военный
06.01.22 05:34

Сочельник: какой праздник отмечается 6 января 2022 года
06.01.22 19:00

Главные новости за 6 января 2022 года
06.01.22 12:11

Британцы рассказали, как куркума борется с раком
05.01.22 09:51

В Украине заработала новая система школьного питания
05.01.22 21:26

Во Львове под Новый год неожиданно проснулись сурки: что это значит
07.01.22 19:25

Юлия Гришина от «Слуги народа» в Рождество Христово опять опозорилась
Фото и Видео
Полицейский со стажем, остановленный за пьяное вождение, признался, что не раз спасал виновных от ответственности
Полицейский со стажем, остановленный за пьяное вождение, признался, что не раз спасал виновных от ответственности
Полицейский со стажем, остановленный за пьяное вождение, признался, что не раз спасал виновных от ответственности
Полицейский со стажем, остановленный за пьяное вождение, признался, что не раз спасал виновных от ответственности
В Англии случайно нашли останки гигантского «морского дракона»
В Англии случайно нашли останки гигантского «морского дракона»
В мире появился первый человек с сердцем... свиньи
В мире появился первый человек с сердцем... свиньи
Известный футболист погиб в ДТП
Известный футболист погиб в ДТП
Десятки страусов выбежали на улицы города в Китае
Десятки страусов выбежали на улицы города в Китае
Опубликовано видео пожара на территории Свято-Благовещенского кафедрального собора в Харькове
Опубликовано видео пожара на территории Свято-Благовещенского кафедрального собора в Харькове
Появилось видео с места смертельного ДТП в Мелитополе
Появилось видео с места смертельного ДТП в Мелитополе
В Киеве гопники со стажем ограбили известного телеведущего, – соцсети
В Киеве гопники со стажем ограбили известного телеведущего, – соцсети
Приспешников Сороса требуют вышвырнуть из Украины
Приспешников Сороса требуют вышвырнуть из Украины
В Киеве посреди дороги эпично загорелся трактор
В Киеве посреди дороги эпично загорелся трактор
fraza.com
Новости блогосферы
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы
17.12.21 20:47

Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества

Опрос

Чего нам ждать в 2022 году?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.