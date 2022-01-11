На Волыни митрополит УПЦ передал подарки для детей с аутизмом

Главное: В Луцке митрополит Нафанаил и священники Украинской Православной Церкви поздравили детей с аутизмом с Рождеством Христовым.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, владыка посетил общественную организацию родителей детей с аутизмом «Янголята».

Владыка поздравил детей с Рождеством Христовым и передал подарки, а священники исполнили колядки.

«Когда наша организация только появилась, первыми, кто предложил нам свою помощь, была Волынская епархия УПЦ. Тогда еще наши дети были маленькими и могли простоять на литургии не больше пяти минут, теперь мы уже можем пробыть всю службу, ваши священники рядом с нами все эти годы», — поделилась глава общественной организации «Янголята» Юлия Полищук.

«Янголята» тоже подготовили свои подарки для гостей и показали священникам и архиепископу видеозаписи своих выступлений.

Владыка Нафанаил пожелал присутствующим родителям сил и Божией помощи в их нелегком труде.

Как сообщалось ранее, в столице в день Рождества Христового Украинская Православная Церковь провела в Национальном театре имени Леси Украинки традиционный детский благотворительный рождественский праздник.

750 детей-сирот, детей с инвалидностью и вынужденных переселенцев, детей из многодетных и неблагополучных семей из разных регионов Украины приняли участие в развлекательной программе, посмотрели спектакль и получили подарки.

В тему: В епархиях УПЦ передали Рождественские подарки пациентам больниц, сиротам и нуждающимся.