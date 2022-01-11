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Новости > В епархиях УПЦ передали Рождественские подарки пациентам больниц, сиротам и нуждающимся

В епархиях УПЦ передали Рождественские подарки пациентам больниц, сиротам и нуждающимся

Александра Кудрявцева
11.01.22 13:50
162
В епархиях УПЦ передали Рождественские подарки пациентам больниц, сиротам и нуждающимся
Главное: В дни Рождества Христова в Украинской Православной Церкви поздравили с праздником и передали помощь всем нуждающимся, пациентам больниц, малообеспеченным, инвалидам и детям.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, благотворительные акции прошли во всех епархиях Украинской Православной Церкви.
 
В Черкассах митрополит Феодосий посетил Центр физической и социальной реабилитации людей с инвалидностью «Перспектива», где участники театральной студии особенных актеров «Рампа» представили Рождественский вертеп. После выступления владыка вручил детям сладкие подарки.
 
Сестры отделения Марфо-Мариинской обители милосердия в Черкассах организовали благотворительные обеды на территории Архангело-Михайловского кафедрального собора. Горячее питание получили малообеспеченные люди, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.
 
В Одессе митрополит Агафангел посетил областную детскую клиническую больницу, где поздравил маленьких пациентов с Рождеством Христовым, вручил им подарки, а также от Украинской Православной Церкви передал более 100 коробок с антибиотиками.
 
Также в Одесской епархии передали подарки всем детям, которые находятся на лечении во всех детских больницах города Одессы.
 
В Харькове в Духовно-просветительском центре «Фома» митрополит Онуфрий поздравил детей из малообеспеченных семей, детей с ограниченными физическими возможностями, воспитанников воскресных школ.
 
Митрополит Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф вместе с духовенством поздравил с праздником пациентов и персонал дома престарелых «Милосердный самарянин» города Кропивницкий.
 
Митрополит Львовский и Галицкий Филарет поздравил воспитанников детского дома семьи Билас в селе Стоянов и вручил подарки от благотворителей.
 
Глава Миссионерского отдела Львовской епархии протоиерей Дионисий Буренко поздравил с праздником воспитанников детского дома «Ариана», а также подшефные многодетные и малообеспеченные семьи, в том числе 5 ромских многодетных семей. Священник и волонтеры привезли подарки и помощь пациентам в Дрогобычскую районную детскую больницу и Буковский детский дом-интернат.
 
По благословению митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки, в психоневрологические интернаты и дома инвалидов Запорожской области из епархии передали около 750 подарочных наборов сладостей и фруктов.
 
В Таврическом доме инвалидов Запорожья верующие УПЦ встретились с воспитанниками, поздравили их и подарили одежду, продукты питания, наборы для рукоделия. В Никольском храме прошла рождественская трапеза для беспризорных и нуждающихся, которую приготовили священнослужители с матушками, а также прихожане.
 
Клирик Нежинской епархии иерей Петр Гончаренко посетил дом престарелых и инвалидов «Фортуна» в селе Южное, где вручил постояльцам подарки, а хор благочиния исполнил рождественские колядки.
 
В Полтаве священники епархии посетили онкогематологическое отделение городской детской клинической больницы и передали детям рождественские подарки, которые подготовили волонтеры Православного центра «Благо».
 
Руководитель Отдела социального служения Изюмской епархии архимандрит Симеон (Негрецкий) передал подарки маленьким пациентам Изюмской «ЦГБ Песчанской Богоматери».
 
От митрополита Горловского и Славянского Митрофана в детский дом-интернат Углегорска иеромонах Агафодор (Поляков) передал рождественские подарки
 
В Горловке Пантелеимоновский приход при второй горбольнице приобрел 100 подарков для пациентов стационара. Настоятель Васильевского храма протоиерей Георгий Барахтенко привез подарки от общины в дом-интернат для пожилых людей и инвалидов в поселке Кондратовка.
 
В городе Дружковка священники и молодежная группа «Фавор» подарили рождественскую радость детям с особенностями развития, подопечным Центра матери и ребенка, а также детям, пострадавшим от семейного насилия.
 
Прихожане и воспитанники детской воскресной школы «Агница» Пантелеимоновского храма города Железное посетили Торецкий реабилитационный центр, где организовали игровую программу, после которой вручили детям подарки от приходской благотворительной службы «Надежда» и неравнодушных жителей Торецка.
 
В Доброполье Донецкой области воспитанники воскресных школ поздравили детей из городского приюта, показав театральную постановку о рождественском чуде и о том, как важны в жизни каждого человека любовь, доброта и послушание. Детям вручили сладкие угощения от Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, отправленные из столицы самим Предстоятелем.
 
Клирики столичного храма преподобного Сергея Радонежского протоиерей Константин Вовченко и священник Тарасий Куцмус посетили два гериатрических центра в селе Дедовщина и селе Малополовецкое Киевской области. От Социального отдела УПЦ священники передали церковную утварь, икону Божией Матери, а также облачения для совершения таинств необходимых для пациентов герцентров. От воспитанников Воскресной школы храма преподобного Сергея Радонежского передали 58 открыток с Рождественскими поздравлениями и искренними пожеланиями для пациентов, а от прихожан передали теплые носки, продукты питания и сладости. Также священники передали пациентам иконы и духовную литературу.
 
В тему: В Черкассах УПЦ организовала обеды для бездомных и нуждающихся.

Тэги: Рождество, благотворительность, УПЦ

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