Эксперты считают, что Макрон без проблем переизберется на второй президентский срок во Франции

Главное: Кто выиграет президентские выборы во Франции? Фаворитом называют Эмманюэля Макрона.

Детали: Уже 10 апреля во Франции состоится первый тур президентских выборов. Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill спрогнозировали, кто их выиграет.

Специалисты считают, что у действующего главы государства Эммануэля Макрона есть все шансы, чтобы остаться на второй срок. На его победу ставят лишь 1,11 к 1.

Второе место отдают лидеру партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен (2 к 1), а на третью позицию ставят бывшего министра высшего образования и научных исследований и министра бюджета, кандидата от партии «Республиканцев» Валери Пекресс (2,5 к 1).

В тему: Супруга Макрона прокомментировала очень странный слух.