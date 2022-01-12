В выходные в Украине должно заметно потеплеть

Главное: В выходные в Украине потеплеет. Кое-где возможны осадки.

Детали: Синоптики говорят, что в ближайшие выходные, 15-16 января, в Украине потеплеет. Появился прогноз Гидрометцентра.

Сообщается, что снег пройдет северных, восточных и южных областях, а также в Крыму. На остальной территории страны должно быть сухо.

Днем обещают от минус 4 до плюс 4, а ночью 1-7 мороза.

В Киеве должно быть без осадков: днем ожидается от 1 мороза до 1 тепла, а ночью минус 4-6.

Карта погоды:

В тему: К концу рабочей недели морозы в Украине немного отступят.