Открыта планета весьма необычной формы

Главное: Обнаружена необычная планета. По форме она напоминает мяч для регби.

Детали: Ученые из Бернского и Женевского университетов вместе с Национальным центром научных исследований PlanetS рассказали, что с помощью телескопа «Хеопс» удалось открыть планету весьма необычной формы. Об этом пишет издание Astronomy & Astrophysics.

Ее форма напоминает мяч для регби.

По словам исследователей, связано это с сильными приливными силами.

В работе говорится, что планета WASP-103b находится в созвездии Геркулеса на расстоянии нескольких световых лет от Земли.

Известно, что она почти в два раза больше Юпитера, в полтора раза массивнее его и находится примерно в пятьдесят раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу.

Уточняется также, что звезда WASP-103 в 1,7 раза больше Солнца и на 200 градусов горячее.

Эксперты говорят: «На WASP-103b приливы гораздо более экстремальные. Планета обращается вокруг своей звезды всего за один день и деформируется сильными приливными силами настолько сильно, что ее внешний вид напоминает мяч для регби».

Также в публикации сказано: «Сопротивление материала деформации зависит от его состава. На Земле мы можем видеть приливы только в океанах. Каменистая часть нашей планеты так сильно не смещается. Поэтому, измеряя, насколько планета деформирована, мы можем определить, какая часть ее состоит из камня, газа или жидкости».

Ученые считают: «WASP-103b должна быть сильно раздута из-за нагревания ее звездой или, возможно, других механизмов».

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