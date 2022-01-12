Всемирный день крионики: какой праздник отмечается 12 января

Сегодня, 12 января 2022 года, в мире и Украине отмечают Всемирный день крионики и Анисьин день.

Всемирный день крионики

Криоконсервация организмов приводит к остановке их жизнедеятельности и длительному сохранению в первоначальном виде. Первые опыты по заморозке в лабораторных условиях умерших людей начали проводиться в 1960-х годах прошлого века. С этого времени в США в резервуары с жидким азотом с температурой -196 °C было помещено около четырехсот тел.

Праздник также называют Днем Бедфорда в честь первого замороженного пациента. Американский профессор страдал от неизлечимой формы рака почек, затронувшего и легкие. В перспективе неминуемой смерти он предложил свою кандидатуру для эксперимента, которую утвердили специалисты по криоконсервации.

В этот день в 1967 году в Калифорнии в возрасте 73 лет он был заморожен как первый доброволец спустя несколько часов после смерти. Ученый оставил завещание, по которому 100 тысяч долларов перечислялось в специальный фонд для дальнейших исследований в области крионики.

Стандартный договор с пациентом и криосервисом заключается на 100 лет с возможной пролонгацией на 25 лет. В США создано две общественных организации, которые будут заниматься контролем за воскрешением людей (выведением из заморозки) и восстановлением их в имущественных правах.

Анисьин день

Согласно преданию, мученица Анисия Солунская жила в третьем веке в Греции. Воспитанная праведными богатыми христианами, девушка рано осиротела. Чтобы попасть в Царство Божие после смерти, Анисия раздала полученное наследство нищим, сиротам и больным, а сама оказывала посильную помощь страдающим.

В те времена шло жестокое гонение на христиан, любой язычник мог убивать их без разрешения власти. Когда Анисия шла в храм на собрание, ей встретился воин-язычник. Он насильно пытался отвести христианку совершить жертвоприношение языческим богам, но Анисия вырывалась, восхваляя Христа. Разгневанный язычник вытащил меч и зарубил несчастную. Тело мученицы похоронили в городе Солуни у городских ворот.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День поцелуя рыжих;

- День «Работай усерднее»;

- День похищений;

- День горячего чая в США.