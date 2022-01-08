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Новости > Стал известен самый дорогой футболист Европы. И это не Роналду и даже не Месси

Стал известен самый дорогой футболист Европы. И это не Роналду и даже не Месси

Александр Панько
08.01.22 11:11
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Стал известен самый дорогой футболист Европы. И это не Роналду и даже не Месси

Главное: Бразилец Винисиус Жуниор стал самым дорогим игроком первой пятерки футбольных лиг Европы (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция) стоимостью 166,4 млн евро. При этом в сотне не оказалось самых титулованных игроков мира Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Нету среди них, по оценкам экспертов, и украинцев.

Детали: Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory провел оценку трансферной стоимости футболистов Европы. Как сообщает «Экономическая правда», в данном случае оценка не зависит от суммы выкупа, прописанной в контрактах игроков.

Так, самым дорогим футболистом в первой пятерке футбольных лиг Европы был признан 21-летний бразильский форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. Его оценили в 166,4 млн евро.

Вторым в рейтинге CIES оказался 21-летний английский форвард «Манчестер Сити» Фил Фоден — 152,6 млн евро.

Замыкает тройку лидеров 21-летний норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд — 142,5 млн евро.

20-летний английский форвард «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд (133,9 млн. евро) и немецкий атакующий полузащитник «Байера» Флориан Виртц (133 млн. евро) заняли четвертую и пятую строчки рейтинга.

В топ-10 также вошли:

— Джуд Беллингем (Англия, 18 лет, оборонный полузащитник, «Боруссия» Дортмунд) — 130,1 млн евро;

— Альфонсо Дэвис (Канада, 21 год, фулбек, «Бавария» Мюнхен) — 122,3 млн евро;

— Рубен Диаш (Португалия, 24 года, центральный защитник, «Манчестер Сити») — 120,5 млн евро;

— Педри Гонсалес (Испания, 19 лет, атакующий полузащитник, «Барселона») — 118 млн евро;

— Фрэнки де Йонг (Нидерланды, 24 года, оборонный полузащитник, «Барселона») — 115,2 млн евро.

30-летнего бельгийца Кевина де Брюйне из «Манчестер Сити» эксперты оценили в 54,6 млн евро, что стало самой высокой оценкой среди футболистов в возрасте от 30 лет (91 место).

Отметим, что 7-кратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси и 5-кратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду не попали в топ-100.

Не оказалось в нем ни одного украинского футболиста.

В тему: По данным Forbes, самым богатым футболистом 2021 года стал португалец Криштиану Роналду, заработавший $125 млн.

Тэги: Германия, футбол, футболист, Италия, Франция, Испания, спорт, Англия, трансфер, Винисиус Жуниор

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