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Новости > День вращения Земли: какой праздник отмечается 8 января 2022 года

День вращения Земли: какой праздник отмечается 8 января 2022 года

Агата Кловская
08.01.22 05:33
538
День вращения Земли: какой праздник отмечается 8 января 2022 года

Сегодня, 8 января 2022 года, отмечают День вращения Земли и Собор Пресвятой Богородицы.

День вращения Земли

Земля вращается вокруг почти вертикальной оси каждые 24 часа, что составляет один земной день. Но это базовое знание не всегда было таким бесспорным. В 1851 году французский физик Леон Фуко продемонстрировал, как наша планета вращается, с помощью своего теперь уже знаменитого маятника.

Сегодня маятники Фуко – неотъемлемая часть научных музеев по всему миру. В этом простом, но блестящем изобретении используется подвешенный свинцовый шар, который показывает вращение Земли в течение дня. Маятник окружен маленькими штырями, расположенными по кругу, которые маятник сбивает один за другим, в конечном итоге совершая полный оборот.

День вращения Земли чествует первую публичную демонстрацию маятника Фуко, и, насколько нам известно, исторически он отмечался в годовщину этого события – 8 января. При этом точно неизвестно, кто первым начал отмечать День вращения Земли.

Собор Пресвятой Богородицы

За материнский подвиг, за беспримерную покорность Богу, за невысказанные страдания и смирение, и за то, что с нее началась новая духовная летопись человеческого рода, Православная церковь славит Пречистую Божью Матерь.

Соответствуя церковному обычаю, после важных событий, посвященных Божьему Сыну, вспоминать тех, кто играл значимую роль при его жизни, Собор Пресвятой Богородицы празднуется сразу же на другой день после Рождества Христова. Первые упоминания о празднике встречаются еще в раннем христианстве – в 681 году, когда указом VI Вселенского Собора было положено начало этому светлому дню.

Собором праздник именуется потому, что в этот замечательный день проходит общее (соборное) чествование и других святых, приближенных к Марии: верующие славят святого Иосифа Обручника - с высоким почтением служившего Матери Божией и ее сыну Христу; Царя Давида, из чьего рода пришел в мир Спаситель; Святого Иакова – брата Христова и одного из его первых апостолов, находившегося рядом с богоизбранным семейством, спасающимся бегством в Египет во время гонений царя Ирода.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- Бабьи каши;

- День компьютерного набора;

- День распространения микробов радости;

- День повитух.

Тэги: общество, мир, праздники, новости Украины

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