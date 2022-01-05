Украинцы, привитые бустерной дозой, получат новые COVID-сертификаты

Главное: После бустерной вакцинации украинцы смогут получить новый COVID-сертификат. Срок действия новых документов — 270 дней.

Детали: Украинцы, которые привьются бустерной дозой от коронавируса, получат новый COVID-сертификат в конце января. До этого времени можно пользоваться зеленым сертификатом о полной вакцинации, сообщает пресс-служба Минздрава.

«Чтобы получить новый цифровой документ, достаточно отправить запрос на портале или в приложении Дія не раньше последних чисел января, конечно, уже после прививки», — отметили в ведомстве.

Срок действия нового документа составит 270 дней.

Украинцам также будет доступно Международное свидетельство о вакцинации, которое можно будет получить по месту прививки или у семейного врача. Этот документ также будет действовать 270 дней.

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