Препаратов для ревакцинации от коронавируса в Украине хватит всем

Главное: Владимир Зеленский призвал активнее пропагандировать вакцинацию против коронавирусной инфекции. И пообещал достаточное количество препаратов для ревакцинации.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский пообещал достаточное количество препаратов против коронавируса для ревакцинации. Также гражданам будут доступны эффективные препараты для лечения COVID. Об этом пишет Новое время.

По словам Зеленского, украинцы могут вакцинироваться вакцинами разных производителей.

«Украинцам доступны препараты американской, европейской и китайской разработок — все надежные. Для ревакцинации также будет вполне достаточный потенциал. Обеспечим и наиболее эффективные препараты для лечения COVID-19 — все, признанные миром», — подчеркнул он.

Также Зеленский призвал «владельцев украинских предприятий, лидеров мнений, руководителей религиозных общин» пропагандировать вакцинацию, поскольку неизвестно, «сколько еще волн пандемии придется пережить, прежде чем победим COVID-19».

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