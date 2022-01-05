В Одесской области погибла семья с тремя детьми

Главное: Семья погибла в Одесской области. В том числе трое детей.

Детали: В Одесской области произошла страшная трагедия. О ней сообщает местная полиция.

Информируется, что накануне в правоохранительные органы обратился друг одной из семей, который сообщил, что его товарищ с двумя девочками и мальчиком, над которыми он взял опеку после смерти сестры, еще 31 декабря уехал к своей матери, а на следующий день перестал выходить на связь

В результате 41-летнего мужчину, троих детей в возрасте пяти, семи и девяти лет и их 71-летнюю бабушку обнаружили в дачном доме в Надлиманском массиве.

На месте происшествия сейчас работали копы территориального отдела полиции.

Выяснилось, что ситуация в доме не нарушена, признаков насилия на телах не обнаружено, следов проникновения в помещение нет.

При этом предварительной причиной смерти называют удушение угарным газом от топливного генератора.

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