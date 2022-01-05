В Церкви считают, что объявленный Варфоломеем чин мироварения обозначит расстановку сил в Православии

Главное: Если к чину мироварения на Фанаре привлекут представителей Если к чину мироварения на Фанаре привлекут представителей ПЦУ , это станет неким «моментом истины» в определении расстановки сил в мировом Православии и покажет подлинные предпочтения каждой из Церквей.

Детали: Об этом сказал член Синодальной библейско-богословской комиссии и Межсоборного присутствия РПЦ Аркадий Малер, комментируя желание патриарха Варфоломея в апреле 2022 года провести чин мироварения с участием представителей Поместных Церквей, которые получают миро от Фанара, сообщает Об этом сказал член Синодальной библейско-богословской комиссии и Межсоборного присутствия РПЦ Аркадий Малер, комментируя желание патриарха Варфоломея в апреле 2022 года провести чин мироварения с участием представителей Поместных Церквей, которые получают миро от Фанара, сообщает ТАСС.

Как пояснил Малер, принимая приглашение Константинополького патриарха совместно служить чин мироварения, Поместные Церкви окажутся «в зоне риска».

«Патриарх Варфоломей понимает, что далеко не все Церкви признали ПЦУ , поэтому более чем вероятно, что он пригласит на это мироварение и украинских раскольников. Таким образом, все присутствующие на совместном служении с Епифанием Думенко или его представителями, согласно церковным канонам автоматически окажутся соучастниками раскола», − предположил Малер.

«Сейчас очень многие Церкви, Предстоятели, епископы заняли такую позицию, что они ни с кем не хотят ругаться и порывать отношения − ни с Московским Патриархатом, ни с Константинопольским патриархатом. Но такая ситуация не может длиться бесконечно, для Церкви она ненормальна», − считает член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ.

Аркадий Малер убежден, что при наличии у священнослужителей «хоть какого-то минимального канонического самосознания», сослужить с раскольниками они не будут и не примут участие в анонсированном чине мироварения.

Эксперт выразил надежду, что от подобного мероприятия откажутся представители Сербской и Антиохийской Церквей, также не станет его участником Иерусалимский Патриарх, «который сейчас оказался в положении арбитра и хочет эту позицию сохранить в православном мире».

«Три эти Церкви, с моей точки зрения, будут не принимать раскольников до конца. В отношении остальных Поместных Церквей я ничего сказать не могу», − добавил Аркадий Малер.

*** Константинопольский патриарх Варфоломей анонсировал проведение нового чина мироварения в своем Рождественском послании 2022 года. Чин совершается в патриаршем Георгиевском храме в Стамбуле примерно раз в 10 лет. Отдавая дань традиции, большинство Поместных Церквей получают священное миро от Константинополя. Самостоятельно варят миро Русская, Грузинская и Румынская Православные Церкви.