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Новости > Международный день бойскаутов: какой праздник отмечается 5 января 2022 года

Международный день бойскаутов: какой праздник отмечается 5 января 2022 года

Агата Кловская
05.01.22 05:49
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Международный день бойскаутов: какой праздник отмечается 5 января 2022 года

Сегодня, 5 января 2022 года, отмечают Международный день бойскаутов и Международный разгрузочный день.

Международный день бойскаутов

Своим рождением скаутское движение обязано английскому отставному генерал-майору Роберту Баден-Пауэллу. Будучи комендантом крепости во время англо-бурской войны, Р.Баден-Пауэлл сформировал из местного молодого населения отряд, который был задействован в собирании разведданных, как наблюдатели и связные. Данное действие помогло удержать крепость до подхода основных сил.

В начале 20-го века, уйдя в отставку, он написал книгу «Разведка для мальчиков». После ее издания и появилось движение скаутов.

В начале 20-х годов скаутское движение вышло за пределы Великобритании, и распространилось по всему миру, приобретя международный статус. В 1921 году скаутское движение существовало в 63 странах. В 1972 году движение скаутов имело огромную популярность, существовало уже более чем в 100 странах и насчитывало 13 миллионов членов. Международный день скаутов стал праздноваться с 1910 года.

 

Международный разгрузочный день

На сегодняшний день миллионы (а может и миллиарды) людей стали вести здоровый образ жизни. Практически каждый человек в тот или иной момент жизни задумывается о своем здоровье, но не знает, как сделать так, чтобы совместить здоровый образ жизни со своими естественными и такими необходимыми в повседневной жизни потребностями. Именно с этой целью был придуман уникальный по своему наполнению праздник — Международный разгрузочный день, который люди по всему цивилизованному миру празднуют 5 января.

Данное торжество появилось сравнительно недавно и сразу завоевало огромную популярность не только у простых обывателей, но и у людей обладающих огромными финансовыми ресурсами и властью. Практически все осознают конечную цель данного праздника — 100% пищевая разгрузка в самый разгар новогодних праздников.

Кроме этого, сегодня отмечают:

— Федулов день;

— День маленьких историй.

Тэги: праздник, Украина, общество, мир, календарь

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