В РПЦ напомнили, что вакцинация должна быть добровольной

Главное: Задача Церкви — примирить общество и не считать кого-то людьми второго сорта из-за позиции относительно вакцинации.

Детали: Об этом заявил председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщают iz.ru.

«Мы последовательно считаем, что вакцинация должна быть добровольной, что людей надо убеждать, а не заставлять, но при этом подчеркиваем, что религиозной составляющей у факта вакцинации нет — при принятии решения надо советоваться не с духовником, а с лечащим врачом. Церковь разъясняет это людям, которые, может быть, по наивности или по недостаточному пониманию ситуации хотят найти особый религиозный смысл в теме вакцинации. Его нет», — отметил Владимир Легойда.

Он подчеркнул, что разделение и ссоры из-за вакцинации, расколовшие общество, являются не менее опасными, чем сама пандемия.

«Не менее опасным, чем болезнь, является разделение. Пандемия шарахнула по отношениям людей друг к другу. Есть даже семьи, в которых ругаются сторонники и противники вакцинации. Задача церкви миротворческая — сказать обществу, государству, что мы вместе, мы одна семья, не будем никого записывать в людей второго сорта, попытаемся сохранить мир, понимание и уважение к каждому», — подытожил председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

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