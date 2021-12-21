Британцы узнали об Омикроне нечто весьма важное

Главное: Омикрон менее опасен для клеток легких, чем Дельта. В этом уверяют британские ученые.

Детали: Штамм коронавируса Омикрон менее опасен для клеток легких, чем Дельта. Об этом заявили ученые из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний в Великобритании.

Специалисты отметили: «Мы наблюдали различную эффективность проникновения Омикрона по сравнению с Дельтой, а также со штаммом дикого типа D614G».

Кроме этого информируется: «Заражаемость SARS CoV-2 в органоидах и клетках легких Calu-3, клеточные линии, используемые в качестве моделей при разработке препаратов, была ослаблена при Омикроне по сравнению с Дельтой и D614G».

Также сообщается, что ослабленная заражаемость в клетках Calu-3 по сравнению со штаммами Дельта и D614G может быть связана с относительно более низким расщеплением спайкового белка по сравнению с Дельтой.

Резюмируется, что в других эпителиальных клетках легких H1299 наблюдалась одинаковая эффективность проникновения.

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