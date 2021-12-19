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Новости > Епископ УПЦ рассказал, чему каждый должен научиться у святого Николая

Епископ УПЦ рассказал, чему каждый должен научиться у святого Николая

Александра Кудрявцева
19.12.21 18:50
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Епископ УПЦ рассказал, чему каждый должен научиться у святого Николая
Главное: Святитель Николай — миротворец, ставший примером для каждого.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал епископ Виктор (Коцаба).
 
«Святой Николай — это человек мира. Не мира в смысле политическом или географическом, а мира в смысле духовном. Другими словами, он не гражданин мира, а гражданин неба», — сказал владыка.
 
Епископ Виктор обратил внимание на тот факт, что святой всегда стремился к правде и справедливости, а также к примирению враждующих сторон.
 
«Желание мира должно быть присуще всем христианам. „Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими“ (Мф. 5, 9) — говорит Спаситель. Быть миротворцем — значит не просто избегать ссор и несогласий, а примирять тех, кто враждует. Вот и святитель Николай в свою бытность епископом Мир Ликийских делал все, чтобы прекратить вражду между людьми. В его житии есть эпизод, в котором рассказывается как святитель примирил императорских воинов с жителями города Миры, восставших на них», — пояснил епископ УПЦ.
 
Вместе с тем, по его словам, нужно понимать, что быть миротворцем весьма сложно. «Потому что, реализация этого призыва требует немалого мужества, даже героизма. Ведь стать между враждующими сторонами — значит пойти на риск быть оплеванным, поруганным, униженным, распятым. Пример тому — Господь Иисус Христос, Который пришел для того, чтобы человека примирить с Богом и был распят», — добавил владыка.
 
«Но, с другой стороны, и награда миротворцам большая — их назовут сынами Божьими. Именно поэтому к миротворчеству стремился святитель Николай, и именно поэтому к миротворчеству стремится наша Церковь. Христианин понимает, что в любом конфликте всегда виноваты две стороны. Кто-то больше, кто-то меньше — но виноваты оба. Это означает, что примирить враждующие стороны можно только если стать над конфликтом, стать выше его. Ведь оказавшись выше зла, дерзаем быть ближе к Богу, а даровать мир может только „Господь мира“ (2 Фес. 3, 16). Единственное, что требуется от человека — это сказать слово „прости“», — заключил епископ Виктор.
 
В тему: Предстоятель УПЦ рассказал, как святитель Николай помогает людям.

Тэги: Николай Чудотворец, УПЦ, епископ Виктор

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