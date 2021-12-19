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Новости > Предстоятель УПЦ рассказал, как святитель Николай помогает людям

Предстоятель УПЦ рассказал, как святитель Николай помогает людям

Александра Кудрявцева
19.12.21 17:20
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Предстоятель УПЦ рассказал, как святитель Николай помогает людям
Главное: Святитель Николай — это великий угодник Божий, который молится за людей и очень часто приходит к людям на землю, чтобы помочь.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля».
 
Предстоятель УПЦ вспомнил историю, связанную со святителем Николаем, которая произошла в советские времена.
 
«Однажды муж и жена, которые были партийными людьми, поехали кататься на лыжах и взяли с собой партбилеты, но когда они собирались возвращаться домой, заметили, что потеряли их. Коммуниста, потерявшего партийный билет, могли исключить из партии, освободить от должности и тому подобное. Супруги знали о возможных последствиях и очень переживали. Уже темнело, но они никак не могли найти документы и впали в отчаяние.
 
В отчаянии они обратились к святителю Николаю: „Помоги нам, святитель Николай! Поможешь, мы тебе поставим свечку“. Как только они помолились, сделали всего несколько шагов и видят — прямо на дороге аккуратно лежат их два партбилета. Они вернулись домой и обо всем забыли. Но однажды ночью снится им святитель Николай и спрашивает, почему они не выполняют своего обещания. Утром они вскочили в страхе, пошли в храм, купили свечу и стали ходить перед образами. Священник увидел их странное поведение, подошел и предложил помощь. Они рассказали ему свою историю, священник с ними поговорил, и в них зародилась вера к Богу. Уже потом тот священник мне говорил, что святитель Николай явился им во сне, конечно, не ради свечи и обещания, а чтобы привести их в храм, чтобы они услышали слово Божьей правды и чтобы уверовали в Бога, стали на путь Божьей жизни. Те люди остались коммунистами, но с тех пор тайно постоянно ходили в церковь, молились Богу и время от времени причащались», — рассказал Блаженнейший.
 
 
Архипастырь отметил, что святитель Николай помогает всем людям, даже неверующим.
 
«Благодарим святителя Николая за это и ставим свечку. Но нужно помнить, что свеча приятна для святого Николая и имеет духовную красоту, когда свидетельствует о нашей любви, о том, что в душе горит пламя любви к Богу, к святым, к добру. Если этой любви нет, то свеча теряет свое значение», — заключил Предстоятель УПЦ и призвал своей жизнью свидетельствовать о любви к Богу.
 
В тему: Управделами УПЦ рассказал, о чем молятся святителю Николаю.

Тэги: Николай Чудотворец, УПЦ, Митрополит Онуфрий

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