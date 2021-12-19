Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Верующие УПЦ отмечают день памяти святителя и чудотворца Николая

Верующие УПЦ отмечают день памяти святителя и чудотворца Николая

Александра Кудрявцева
19.12.21 16:35
14
Верующие УПЦ отмечают день памяти святителя и чудотворца Николая
Главное: Сегодня верующие Украинской Православной Церкви отмечают день памяти святителя Николая, архиепископа Мирликийского чудотворца.
 
Детали: Центр информации УПЦ предлагает 19 фактов о святом чудотворце.
 
1. Родился около 260 года в городе Патаре Ликийской области. Был единственным сыном благочестивых Феофана и Нонны, давших обет посвятить ребенка Богу. Мать после родов исцелилась от болезней. Новорожденный младенец во время крещения сам простоял на ногах три часа. Начал постится сразу же, принимая молоко матери по средам и пятницам, лишь один раз.
 
2. Стал архиереем в возрасте 35-40 лет. До этого его дядя епископ Патарский Николай посвятил в чтецы, затем возвел в сан священника. Проживал на территории современной Турции.
 
4. Был крепким мужчиной, ростом примерно 1 м 68 см, с высоким лбом, выступающими скулами и подбородком, носом, «стремящимся к орлиному», карими глазами и смуглой кожей (По данным Манчестерского университета, ученые которого в 2009 году реконструировали по мощам внешность).
 
5. В Патарах отца трех дочерей нужда привела к ужасной мысли — пожертвовать их честью, чтобы появились деньги и можно было выдать девушек замуж. Святитель Николай через окно бросил три мешочка с золотом и освободил семейство от духовной гибели. А по другим версиям — высыпал деньги в обувь или в трубу, откуда они попадали в три развешенных носочка.
 
6. Совершая паломничество в Иерусалим успокоил разбушевавшееся море. По его молитве воскрес корабельщик-матрос, упавший с мачты и разбившийся насмерть.
 
7. Дал оплеуху епископу перед императором Константином. За то, что Арий нес ересь и отвергал Божество и предвечное рождение от Бога Отца Сына Божия и учил, что Христос есть только высшее творение. На I Вселенском Соборе участвовало 318 епископов, среди которых был Николай Чудотворец.
 
8. Один вор ставил святому свечи и просил помощи в воровстве. Удачу он приписывал помощи Николая. Но однажды удача отвернулась и убегая от людей он увидел труп лошади на которой ползали черви и из которой тёк гной. В страхе вор забрался в гниющее чрево. Преследователи ушли. А вору явился святитель Николай: «Как тебе здесь?» «Я едва жив от смрада!» — ответил несчастный. На что святой сказал: «Вот так мне смердят твои свечи».
 
9. Удержал меч палача и спас от смерти трех невинно осужденных.
 
10. В IV веке Ликия была доведена до разорения и голода. По просьбе святителя император уменьшил подать в 100 раз и подписал соответствующую грамоту. Тут же чудесным образом грамота оказалась в Мирах и была обнародована. На следующий день, когда император попытался изменить указ, святитель сказал, что он уже вступил в силу. От Ликии от Константинополя было 6 дней пути. Через две недели посланники подтвердили, что грамота императора была в Ликие в день, когда была подписана.
 
11. Отошел к Богу в возрасте 70-80 лет и был погребен в соборной церкви города Миры. В 1087 году итальянские моряки украли мощи святителя Николая. Так появился праздник Николы Летнего. Это событие называют перенесение в город Бар (Бари), празднуют 9 (22) мая. Мощи нетленнымы и источают миро, от которого исцелилось множество людей. В Венеции хранится та часть святых останков, которых не хватает в Бари.
 
12. Прославился как скорый помощник и великий угодник Божий, поэтому в народе его называют Николаем Угодником. Покровитель путешественников и мореплавателей. Защитник простых людей, торговцев, опекун бедных, сирот и маленьких детей.
 
13. Первое чудо святителя Николая на Руси связано с образом Николы Мокрого — спасение святителем утонувшего младенца. Великий чудотворец, услышал скорбные молитвы родителей, потерявших единственного наследника. Младенца живым и невредимым нашли утром на хорах храма святой Софии перед чудотворным образом святителя Николая. Древняя икона находилась в Киеве в Никольском приделе. В 1943 году она исчезла. Образ Николы Мокрого через Польшу попал в Америку и находится в Троицком храме в Бруклине.
 
14. В подражание помощи трем девушкам, которых святой Николай помог выдать замуж, в XVI веке в Северной Германии и Нидерландах возникла традиция делать рождественские подарки детям. Считалось, что их подбрасывает святитель Николай, именуемый на Западе Санта-Клаусом.
 
15. Иконы Николы «зимнего» и «вешнего» различаются. Николай I заметил, что его небесный покровитель изображен на иконе без головного убора. С тех пор на некоторых иконах Николай Чудотворец изображается в епископской митре — это Никола Зимний.
 
16. На Полтавщине в ХVII веке, на пне, в лесу, явилась икона святителя Николая. Святую находку трижды переносили в церковь, но она вновь возвращалась. В 70-х годах XVII ст на месте обретения воздвигли Никольскую церковь, а в 1794-м — каменную. Древний пень, на котором была обретена Диканская чудотворная икона, и сегодня находится под престолом. А образ хранится в фондах Полтавского краеведческого музея.
 
17. Чумаки своим покровителем считали святого Николая. Весной они отправлялись в путь, а вернуться старались до 6 декабря, до Дня Святого Николая по старому стилю.
 
18. В Киеве при немецкой оккупации в одной семье умерла мать. Остались трое детей, поклали маму на стол. Что дальше делать — не знают. Знали дети, что по покойникам читать псалмы надо. Псалтири не было, взяли акафист святителю Николаю, стали у мамы в ногах и читают. «Радуйся, неповинных от уз разрешение. Радуйся, и мертвецов оживление...» На этих словах женщина открыла глаза и ожила.
 
19. Широко известно чудо под названием «Стояние Зои». Юная Зоя в Новый год, оставшись без пары, решила потанцевать с иконой Николая Чудотворца и словно окаменела. Она оставалась живой, ее сердце билось. Зоя простояла с иконой до Пасхи — четыре месяца. В дом пришел старец, спросил: «Устала стоять?» и исчез. Очевидно это был сам Николай Угодник.
 
В тему: На Виннитчине освящен новый храм УПЦ в честь святого Николая.

Тэги: Николай Чудотворец, УПЦ

Комментарии

Статьи

19.12.21 12:57

Сближение Китая и России: исторические аналогии

Автор: Александр Абакумов

Дайджест

Зеленский и психическое расстройство?
18.12.21 08:30

Зеленский и психическое расстройство?

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.12.21 15:10

Россия стянула к границе с Украиной более 50 батальонных тактических групп
19.12.21 13:13

Британские исследователи назвали самого неэкологичного супергероя
19.12.21 11:14

В Сети появились крайне редкие кадры рыбы, похожей на инопланетянина
19.12.21 05:18

Международный день помощи бедным: какой праздник отмечается 19 декабря 2021 года
18.12.21 21:50

Во Львове открыли выставку посвященную 30-летию восстановления Армянской апостольской церкви
18.12.21 21:15

УПЦ раздала детям подарки ко дню святого Николая в разных городах Украины
18.12.21 20:55

На Виннитчине освящен новый храм УПЦ в честь святого Николая
18.12.21 14:55

Врач-священник УПЦ объяснил, почему важно следить за каждым сказанным словом
18.12.21 14:30

В УПЦ рассказали о значении таинства Миропомазания
18.12.21 14:07

Лига наций себя исчерпала. Турнир ждут революционные изменения
19.12.21 15:10

Россия стянула к границе с Украиной более 50 батальонных тактических групп
18.12.21 14:07

Лига наций себя исчерпала. Турнир ждут революционные изменения
18.12.21 13:08

Опубликован график зимних каникул в различных регионах Украины
17.12.21 19:00

Главные новости за 17 декабря 2021 года
17.12.21 18:38

Ломаченко запретили выходить в ринг на неопределенный срок
17.12.21 15:39

Во время противостояния с полицией у стен ВРУ пострадала женщина и полицейский автомобиль
17.12.21 13:51

Украинцы стали массово покидать страну
17.12.21 10:04

Банки начали начислять «вовину тысячу»: стало известно, на что украинцы тратят деньги
17.12.21 09:28

Коронавирус в Украине: 8 899 заболевших и 328 погибших
16.12.21 21:32

Депутаты нанесли серьезный удар по курильщикам и производителям табака
17.12.21 18:38

Ломаченко запретили выходить в ринг на неопределенный срок
17.12.21 14:59

Генсек ООН призвал человечество готовиться к «еще более тяжелым временам»
17.12.21 19:00

Главные новости за 17 декабря 2021 года
17.12.21 16:26

«Гарантии безопасности»: Россия потребовала от США оставить ей Украину на растерзание
17.12.21 16:57

Стало известно, для скольких украинцев в уходящем году закончилась эпоха бедности
17.12.21 19:47

Как оказалось, в борьбе с коронавирусом помогут акулы
17.12.21 13:51

Украинцы стали массово покидать страну
17.12.21 17:05

Священник УПЦ рассказал, когда мощи святой Варвары попали в Киев и кому покровительствует святая
17.12.21 18:10

Предстоятель УПЦ объяснил, как правильно воспитывать детей
17.12.21 17:20

Епископ УПЦ рассказал о духовном подвиге великомученицы Варвары
Фото и Видео
В Сети появились крайне редкие кадры рыбы, похожей на инопланетянина
В Сети появились крайне редкие кадры рыбы, похожей на инопланетянина
В Сети появились крайне редкие кадры рыбы, похожей на инопланетянина
В Сети появились крайне редкие кадры рыбы, похожей на инопланетянина
Одиозный «слуга народа» Тищенко утверждает, что он «генетически настроенный украинец»
Одиозный «слуга народа» Тищенко утверждает, что он «генетически настроенный украинец»
Во время противостояния с полицией у стен ВРУ пострадала женщина и полицейский автомобиль
Во время противостояния с полицией у стен ВРУ пострадала женщина и полицейский автомобиль
Арахамия призвал коллег отдыхать на «нормальных народных курортах» в Египте и Турции
Арахамия призвал коллег отдыхать на «нормальных народных курортах» в Египте и Турции
Космический бадминтон: появилось забавное видео с МКС
Космический бадминтон: появилось забавное видео с МКС
В кулуарах ВРУ после сравнения с общественным туалетом зазвучала живая симфоническая музыка
В кулуарах ВРУ после сравнения с общественным туалетом зазвучала живая симфоническая музыка
Жертвами грузовиков на окраине Киева стали два человека
Жертвами грузовиков на окраине Киева стали два человека
«Слуга народа» сравнил кулуары Рады с общественным туалетом: стало известно, почему
«Слуга народа» сравнил кулуары Рады с общественным туалетом: стало известно, почему
«Вечерний квартал» высмеял Зеленского в его присутствии
«Вечерний квартал» высмеял Зеленского в его присутствии
Появилось видео смертельного пожара в Японии, жертвами которого стали десятки людей
Появилось видео смертельного пожара в Японии, жертвами которого стали десятки людей
fraza.com
Новости блогосферы
17.12.21 20:47

Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества
16.12.21 11:09

Отныне гражданин Украины может законно (!) владеть паспортом РФ
05.12.21 21:19

Зеленский и Коломойский vs Ахметов: кто победит?
24.11.21 21:18

Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения

Опрос

Чем закончится война Ахметова с Зеленским (Коломойским)?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.