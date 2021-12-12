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Новости > Врач-священник УПЦ рассказал, как молчание способно изменить жизнь

Врач-священник УПЦ рассказал, как молчание способно изменить жизнь

Александра Кудрявцева
12.12.21 15:45
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Врач-священник УПЦ рассказал, как молчание способно изменить жизнь
Главное: Молчаливость возможно развить только тогда, когда научимся быть внимательными к своему сердцу.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал заслуженный врач Украины, протоиерей Ростислав Валихновский в новом выпуске проекта «Духовный иммунитет».
 
По словам священника, главным кнутом нашего времени, который наказывает печалью и опустошением, а в итоге — отдалением от Бога, является многословие, пустословие, перенасыщение информацией, бесплодное общение в соцсетях.
 
«В то же время молчание и бережное отношение к своим словам и мыслям — то, что нас духовно совершенствует, приближает к Богу», — добавил врач.
 
Отец Ростислав привел слова святого царя и пророка Давид из 38-го псалма об «укрощении языка моего», где он предупреждает о том, что из-за пустословия часто совершаем грех, а смирение является главным плодом безмолвия.
 
 
«Святые отцы учат, что безмолвие украшает человеческую душу. А чтобы это „украшение“ души было сильным, нужно лелеять в себе кротость, незлобие, смирение. Смирение является главной чертой безмолвия. Псалмопевец Давид также отмечает, что тот, кто хранит уста свои, тот хранит душу свою», — отметил священник.
 
Он добавил, что многословие порождает печаль и опустошение, что является признаком отдаления от Господа.
 
«Болтливость говорит о легкомыслии и является симптомом гордости. Молчаливость особенно необходима, когда становимся свидетелями осуждения близких. Также нужно в молчаливом состоянии принимать любую похвалу. Кроме того, как известно, нельзя перебивать собеседника, надо внимательно слушать другого. Это проявление уважения к человеку и воспитанности», — подчеркнул священник.
 
Священник отметил, что слова являются орудием этого века, а молчание — таинством будущего века и прежде всего нужно научиться молчанию сердца.
 
«Молчаливость можем развить только тогда, когда научимся быть внимательными к своему сердцу. В то же время человек может быть молчаливым только внешне. А в его сердце на самом деле — огромные вереницы мыслей, слов, эмоций, которые тоже опустошают изнутри. Поэтому, молчать надо не только устами, но и сердцем», — отметил он.
 
Отец Ростислав напомнил, что лучший способ помочь человеку — это молитва за него.
 
«Молчать также стоит, если откровенность может сломать человека. Лучший способ помочь измениться близкому человеку — это молитва за него. Кроме того, характерной чертой для христианина должна быть определенная закрытость — надо с большой осторожностью и осмотрительностью относиться к тому, что говорим и с кем. Эта осторожность поможет нам и для спасения души, и для сохранения от искушений и нападок», — подытожил протоиерей Ростислав Валихновский.
 
В тему: Врач-священник УПЦ рассказал о духовных причинах болезней.
 

Тэги: жизнь, УПЦ

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