Врач-священник УПЦ рассказал, как молчание способно изменить жизнь

Главное: Молчаливость возможно развить только тогда, когда научимся быть внимательными к своему сердцу.

По словам священника, главным кнутом нашего времени, который наказывает печалью и опустошением, а в итоге — отдалением от Бога, является многословие, пустословие, перенасыщение информацией, бесплодное общение в соцсетях.

«В то же время молчание и бережное отношение к своим словам и мыслям — то, что нас духовно совершенствует, приближает к Богу», — добавил врач.

Отец Ростислав привел слова святого царя и пророка Давид из 38-го псалма об «укрощении языка моего», где он предупреждает о том, что из-за пустословия часто совершаем грех, а смирение является главным плодом безмолвия.

«Святые отцы учат, что безмолвие украшает человеческую душу. А чтобы это „украшение“ души было сильным, нужно лелеять в себе кротость, незлобие, смирение. Смирение является главной чертой безмолвия. Псалмопевец Давид также отмечает, что тот, кто хранит уста свои, тот хранит душу свою», — отметил священник.

Он добавил, что многословие порождает печаль и опустошение, что является признаком отдаления от Господа.

«Болтливость говорит о легкомыслии и является симптомом гордости. Молчаливость особенно необходима, когда становимся свидетелями осуждения близких. Также нужно в молчаливом состоянии принимать любую похвалу. Кроме того, как известно, нельзя перебивать собеседника, надо внимательно слушать другого. Это проявление уважения к человеку и воспитанности», — подчеркнул священник.

Священник отметил, что слова являются орудием этого века, а молчание — таинством будущего века и прежде всего нужно научиться молчанию сердца.

«Молчаливость можем развить только тогда, когда научимся быть внимательными к своему сердцу. В то же время человек может быть молчаливым только внешне. А в его сердце на самом деле — огромные вереницы мыслей, слов, эмоций, которые тоже опустошают изнутри. Поэтому, молчать надо не только устами, но и сердцем», — отметил он.

Отец Ростислав напомнил, что лучший способ помочь человеку — это молитва за него.

«Молчать также стоит, если откровенность может сломать человека. Лучший способ помочь измениться близкому человеку — это молитва за него. Кроме того, характерной чертой для христианина должна быть определенная закрытость — надо с большой осторожностью и осмотрительностью относиться к тому, что говорим и с кем. Эта осторожность поможет нам и для спасения души, и для сохранения от искушений и нападок», — подытожил протоиерей Ростислав Валихновский.