Байден поговорил с Путиным об Украине: прорыва не случилось

Главное: Президент США Джо Байден в ходе сегодняшней онлайн-беседы предупредил своего российского коллегу о том, что союзники отреагируют мощными «экономическими и другими мерами», если Путин решится на военную эскалацию в Украине.

Детали: Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выразил глубокую обеспокоенность своей страны и ее европейских союзников по поводу наращивания Россией сил у границ Украины и четко дал понять, что в случае военной эскалации они отреагируют мощными «экономическими и другими мерами». Как сообщается на официальном сайте Белого дома, глава государства выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

По итогам разговора президенты уполномочили свои команды продолжить взаимодействие. США со своей стороны пообещали это делать в тесной координации с союзниками и партнерами.

Кроме вопроса Украины, они обсудили также стратегическую стабильность, кибербезопасность и совместную работу над рядом региональных проблем, таких как Иран.

Как сообщает «Украинская правда», разговор по защищенной видеосвязи начался сегодня около 17 часов по Киеву и длился два часа.

Перед этим Байден обсудил ситуацию на границе Украины с лидерами Италии, Франции, Германии и Великобритании.

Отметим, что в Кремле пока никак не прокомментировали произошедшее, ограничившись лишь коротким сообщением о самом факте проведения видеоконференции, однако накануне разговора заявляли о его рабочем характере, так что ждать прорывов от него не стоит.

В тему: Перед разговором Джо Байдена с Владимиром Путиным американский лидер провел беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами ключевых европейских союзников, чтобы скоординировать свои позиции.