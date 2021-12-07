В Украине наконец-то может появиться посол США

Главное: В Украине может появиться посол США. Это Бриджит Бринк.

Детали: Нынешний посол США в Словакии Бриджит Бринк может переехать на работу в Киев. Об этом пишет издание Foreign Policy, ссылаясь на источники.

Вопрос о назначении посла в Украину сейчас решается в Вашингтоне. Утвердить кандидатуру, которую подал Джо Байден, должен Сенат страны.

Ранее, при администрации президента Барака Обамы, Бриджит Бринк являлась помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии.

Напомним, что посла США в Украине нет с 2019 года. Сейчас работает временный поверенный Кристина Квин.

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