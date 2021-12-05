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Новости > Предстоятель УПЦ рассказал, какая молитва самая сильная

Предстоятель УПЦ рассказал, какая молитва самая сильная

Александра Кудрявцева
05.12.21 16:10
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Предстоятель УПЦ рассказал, какая молитва самая сильная
Главное: Самой сильной молитвой является долговременная, смиренная и терпеливая.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля».
 
Предстоятель УПЦ подчеркнул, что праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы является праздником великой молитвы и напомнил о чуде рождения Пресвятой Богородицы и истории Введения во Храм, «когда весь Иерусалим пришел в движение от увиденного».
 
По словам Блаженнейшего, этот праздник учит тому, как велика сила молитвы.
 
 
«Когда человек что-то просит у Бога и сразу получает, это не является свидетельством сильной молитвы. Самой сильной молитвой является молитва долговременная, смиренная и терпеливая. Сильная молитва приносит большие плоды. Великая молитва, которую совершали святые праведные Иоаким и Анна, принесла великий плод. Бог подарил им за эту молитву Пресвятую Деву Марию», — пояснил Блаженнейший.
 
Предстоятель добавил, что этот праздник также учит тому, что именно храмовая молитва имеет особую силу.
 
«Пресвятая Дева Мария была воспитана в „Cвятая святых“, не где-то, а именно в храме. Там она очистилась, там она освятилась, там она стала сосудом Невместимого Бога. Нужно ходить в храм, молиться Богу. Надо молиться Богу, надо молиться на улице, надо молиться везде. Но молитва в храме имеет особую силу — в храме человек получает особую благодать от Бога. Будем ходить в храм, будем молиться Богу, будем каяться и Бог пошлет великие дары, которые нужны нам, и сделает нас чистыми и достойными вечного спасения на небе», — отметил Митрополит Онуфрий Онуфрий.
 
В тему: Митрополит Онуфрий рассказал, что делать, чтобы Ангел Хранитель радовался.
 

Тэги: молитва, УПЦ, Митрополит Онуфрий

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