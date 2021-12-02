Как оказалось, минувшая осень в Киеве была аномально сухой

Главное: Прошедшая осень в Киеве была чуть теплее нормы. При этом очень сухой.

Детали: Прошедшая осень в Киеве была теплее существующей нормы и сухой. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что, если брать тридцатилетние наблюдения, то средняя температура воздуха в украинской столице была выше нормы на 0,2 градуса – 8,9 градусов тепла.

Теплее всего было 13 октября – плюс 27, а холоднее всего – 17 октября, когда похолодало до минус 7,1.

Стоит отметить, что за прошедшие три месяца выпало лишь 54 миллиметра осадков – это меньше климатической нормы на 36%.

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